Ciucu spune că sunt miniștri PSD care regretă retragerea sprijinului pentru Bolojan: “Nu toți PSD-iștii sunt șobolani”

Prim-vicepreşedintele PNL, Ciprian Ciucu, a declarat marți la Antena 3 CNN că sunt miniștri ai PSD care i-au spus că regretă actuala criză politică și votul intern din partid împotriva premierului Ilie Bolojan:

“Am vorbit cu doi miniștri astăzi și le părea rău. Am făcut atâtea lucruri împreună! Multe proiecte, am muncit la ele. Nu toți PSD-iștii sunt șobolani, nu toți sunt răi, dar prin modul în care și-au asumat politica domnului Grindeanu, a Olguței Vasilescu și a domnului Manda și-au pierdut propria demnitate. Oamenilor le părea rău de munca lor din Guvernul Bolojan. Îmi spuneau că nu știu cum s-a ajuns aici”, a spus Ciprian Ciucu, fără a numi care sunt miniștrii PSD care și-au exprimat regretul încetării coaliției de guvernare.

Întrebat de ce spune că în PSD sunt “șobolani”, așa cum s-a exprimat inițial și premierul Ilie Bolojan într-un interviu, Ciprian Ciucu a spus: “pentru că ronțăie din cămara țării”.

El a mai spus că Ilie Bolojan a încercat să ia măsuri impopulare, dar corecte pentru țară: “Nu știu dacă e singurul care îi poate opri. Dar în momentul de față avem un om integru care ia decizii impopulare. PSD putea să nu facă nimic, să ne lase pe noi să luăm măsurile corecte pentru țară și să aștepte să le vină rândul”.

Planul PNL e să meargă mai departe cu Ilie Bolojan premier în formula actuală, într-un guvern minoritar sau PNL să treacă în opoziție, a precizat Ciprian Ciucu.

Scenariile luate în calcul de PSD

Surse politice citate de Antena 3 CNN au declarat că miniștrii PSD urmează să își dea demisia în bloc mâine seară sau joi dimineață.

Potrivit surselor politice, miercuri, după consultările de la Cotroceni cu Președintele Nicușor Dan, conducerea PSD se va reuni într-o ședință pentru a formaliza ieșirea de la guvernare, prin retragerea miniștrilor din Executiv.

Social-democrații vor analiza cum decurg consultările cu președintele. PSD nu își dorește un scenariu în care, timp de 45 de zile, Ilie Bolojan să conducă Guvernul cu miniștri interimari din PNL și USR.

Nu este exclusă nici varianta unei moțiuni de cenzură. În partid se discută despre posibilitatea depunerii acesteia săptămâna viitoare. Pentru ca moțiunea să treacă, ar fi însă nevoie și de voturile AUR.