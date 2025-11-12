Clujul cere Guvernului extinderea tehnologiei de dezintegrare moleculară pentru gunoi. Tişe: "S-a dovedit a fi o soluţie câștigătoare"

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe. Foto: Captură Antena 3 CNN

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, vrea să propună Agentiei Naționale de Mediu si Guvernului României să includă în Planul Național de Gestionare a Deșeurilor tehnologia de dezintegrare moleculară aplicată deja la Cluj, care transformă gunoiul în energie verde. Astfel, ar putea fi realizat un nou proiect de țară, care să rezolve problema gestionării gunoaielor la nivel național.

În plus, conducerea Consiliului Județean a anunțat că va semna în curând un contract prin care Clujul va deveni coproprietar la toate viitoarele stații de dezintegrare moleculară ce vor fi construite în țară. Asta, până când județul își va recupera investiția de aproape 12 milioane de euro făcută pentru prima stație de acest fel.

"În această perioadă se află în dezbatere publică Planul Național de Gestionare a Deșeurilor la Ministerul Mediului. Având în vedere că această soluție pe care noi am implementat-o s-a dovedit a fi câștigătoare, am propus Ministerului și voi propune și Guvernului ca acest proiect să devină un proiect de țară, având în vedere tehnologia românească, invenție românească, suma relativ bună de numai aproximativ 10 milioane de euro, cu care poți cumpăra această instalație.

Și atunci m-am gândit că este de bun augur să propunem guvernului ca acest proiect implementat la Cluj să poată fi folosit în toată România, ca un proiect de țară pentru această țară de gestionare finală a deșeurilor", a spus Alin Tişe, preşedintele Consiliului Judeţean Cluj.