Codrin Ştefănescu, audiat la DNA în calitate de martor

Vizită fulger la DNA. Unul dintre oamenii cheie ai PSD, Codrin Ştefănescu a fost audiat ca martor de procurorii anticorupţie. Acesta este convins că audierea sa are legătură cu plângerea depusă de liderul PNL pe numele premierului. Social-democartul a declarat că vorba de o vânătoare continuă care are ca miză preluarea guvernării.

„Am apărut martor într-un dosar, după ce am cerut demisa lui Orban s-a întâmplat chestia asta. Am fost chemat la DNA, într-un dosar în care am fost martor. Este vorba de o vânătoare continuă, cred că sunt ultimul chemat la DNA. Cam asta este situația și bătălia politică. Noi încercăm să facem lucruri. Toată lumea să stea linișitită, nu sunt denunțător de profesie”, a spus Codrin Ștefănescu.