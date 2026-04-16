Compania de stat aflată în faliment de 19 ani care a devenit „studiu de caz”: „Statul plătește chirie pentru conducte aflate pe hârtie”

Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat, joi, după ședința de Guvern, că situația companiei Petrotrans a surprins autoritățile, în condițiile în care procedura de faliment durează din 2007 și nu a fost finalizată nici până în prezent. Potrivit acesteia, în tot acest timp, statul nu a reușit să recupereze sumele datorate, în schimb au fost plătite constant cheltuieli administrative.

Mai mult decât atât, pentru că societatea nu a fost radiată nici până în 2015, statul continuă să plătească anual peste 29.000 de euro chirie pentru conducte care există doar pe hârtie, amplasate pe terenuri private, a mai precizat Oana Gheorghiu.

„Un exemplu foarte concret, care pe mine și pe colegii mei ne-a surprins foarte tare. E vorba de Petrotrans. Când am primit propunerile de la minister, pe companiile care urmau să intre în acest proiect, am auzit voci în spațiul public mirându-se că această companie a fost introdusă pe listă. Dar până la urmă am înțeles de ce a fost introdusă pe listă. Petrotrans este o companie aflată în faliment din anul 2007. Suntem în anul 2026. Împlinește anul acesta 19 ani de când o procedură este tergiversată.

În tot acest timp, s-au cheltuit bani. De la Petrotrans nu s-au recuperat până în acest moment bani pentru a acoperi creanțele pe care aceasta le avea către statul român. Singurii care au încasat bani în acești ani sunt lichidatorii, contabilii și cei care au făcut arhivare. Și mai mult de atât, pentru că această companie nu este lichidată și nu a putut fi radiată de la Registrul Comerțului încă din anul 2015, se plătesc peste 29.000 de euro anual chirie pentru niște conducte care există pe hârtie, pe sub terenul unor oameni. Este o decizie, o decizie a unei instanțe care trebuie executată și fiecare zi care trece înseamnă costuri pentru statul român”, a declarat Oana Gheorghiu.

Oana Gheorghiu: „Este o procedură de 17 ani care a generat foarte multe costuri”

Vicepremierul a mai subliniat că Petrotrans a devenit un „studiu de caz” despre eșecurile statului în gestionarea companiilor aflate în faliment.

„O să mai vorbim despre această companie pentru că devine un studiu de caz și pentru noi a fost un studiu de caz să vedem ce se întâmplă atunci când statul român nu își face treaba. Șapte ani a fost prelungită lichidarea datorită sau din cauza unei contestații depuse de o instituție a statului român timp de șapte ani. S-a prelungit lichidarea doar pe o contestație făcută de o instituție a statului român, care avea o creanță foarte mică. Motivul? Noi nu am reușit să-l descoperim.

Probabil că există undeva, dar este clar că atunci când o companie aflată în faliment sau în insolvență nu este abordată unitar la nivel coordonat al Guvernului, se întâmplă astfel de suprapuneri care nu fac decât să adâncească găurile negre pe care aceste companii le au, le-au produs deja. Este o procedură de 17 ani care a generat foarte multe costuri.

Cred că acest acest proces a fost unul extrem de important pentru noi, pentru a înțelege foarte clar ce trebuie făcut în companiile de stat, care sunt măsurile care trebuie luate și cum facem ca ministerele să colaboreze la nivel guvernamental, astfel încât acolo unde interesele se suprapun, deciziile să fie unitare. Continuăm acest proces cu următorul val de companii, pe care îl vom anunța în următoarele 30 de zile”, a mai declarat Oana Gheorghiu.