Crin Antonescu a semnat Declaraţia Universităţii Bucureşti pentru păstrarea orientării euroatlantice a României

Crin Antonescu, candidatul Coaliției la alegerile prezidențiale. Foto: Hepta

Candidatul Alianţei "România Înainte" la alegerile prezidențiale, Crin Antonescu, a semnat joi Declaraţia Universităţii Bucureşti pentru păstrarea orientării euroatlantice a României şi a valorilor societăţii deschise, notează Agerpres.

Crin Antonescu a semnat declarația în balconul de la Facultatea de Geografie, alături de rectorul Marian Preda, fostul președinte Emil Constantinescu, președintele Asociaţiei 21 Decembrie 1989, Teodor Mărieș, şi reprezentantul Seniorilor Ligii Studenților, Antonie Popescu.

"Am luat act şi am citit cu bucurie, cu surpriză plăcută, faptul că nu era vorba doar, cum înţelesesem inţial, de un angajament de intenţie, de orientare, gen o politică pro-occidentală. Aici apar nişte puncte foarte concrete care fac trimitere la momente istorice cu semnificaţie majoră şi un şir de întâmplări mă fac să fiu azi cu adevărat emoţionat şi cu adevărat determinat (...)

Intru pentru prima dată în viaţa mea în acest balcon mitic şi istoric. Nu am fost niciodată. Am fost zile şi nopţi jos, sub el, în acea manifestare, vorbesc de prima ei parte, de partea autentică, care a fost cel mai frumos moment din viaţa publică pe care am trăit-o eu în 35 de ani", a spus Antonescu.

El a adăugat că este onorat să fie în prezenta fostului preşedinte Emil Constantinescu, pe care l-a identificat drept preşedintele pe care l-a admirat cel mai mult şi "un model prezidenţial" pe care, dacă va fi pus în situaţia de a exercita mandatul de şef al statului, îl va urma.

"Mai mult, omul a cărui alegere, în toamna lui 1996, seara aceea a fost cea mai mare bucurie din viaţa politică de până acum, chiar dacă alteori am candidat şi eu şi am fost de atâtea ori ales. Aceea a fost prima schimbare majoră, prima alternanţă la putere, primul moment în care toţi cei care eram convinşi că trebuie să facem o schimbare, că democraţia înseamnă schimbare, alternanţă, am putut spune - am reuşit. Şi foarte mult din ceea ce s-a făcut bun de atunci până azi s-a clădit pe acea seară, pe entuziasmul, pe energia şi pe speranţa acelei seri", a menţionat Crin Antonescu.