Crin Antonescu, după ce SUA suspendă programul Visa Waiver pentru România: „Nu se întâmplă din cauza noastră, nu noi am greşit ceva”

Candidatul coaliţiei la alegerile prezidenţiale, Crin Antonescu, spune că această suspendare nu se întâmplă din cauza noastră / FOTO: Hepta

Candidatul coaliţiei de guvernare la alegerile prezidenţiale, Crin Antonescu, a declarat marți seara, la Antena 1, că situaţia privind suspendarea ridicării vizelor pentru românii care călătoresc în Statele Unite ale Americii nu este generată de autorităţile române. „Se întâmplă din cauza unor reevaluări ale noii administraţii americane privitoare la politica de intrare în Statele Unite, de imigraţie şi aşa mai departe”, a mai adăugat el.

„Situaţia asta cred că e clară, nu e cauzată de noi. Noi am îndeplinit nişte criterii, s-au depus nişte eforturi, vechiul Guvern care e, în linii mari, acelaşi, premierul Ciolacu, au făcut ce trebuiau să facă şi, în sfârşit – ceea ce eu nu mai speram, să vă spun drept - am obţinut spre finalul administraţiei democrate, în fine, acceptarea. Dacă astăzi se întâmplă această suspendare, ea se întâmplă nu din cauza noastră, nu noi am greşit ceva.

Ea se întâmplă din cauza unor reevaluări ale noii administraţii americane privitoare la politica de intrare în Statele Unite, de imigraţie şi aşa mai departe.

Deci este o reevaluare a lor, noi nu avem altceva de făcut decât să aşteptăm, dar în contextul în care trebuie să reluăm mai repede relaţia cu Statele Unite care nu e suspendată, dar pare un pic întreruptă din mai multe motive”, a declarat Crin Antonescu, marţi seară, la Antena 1.

Crin Antonescu mai consideră, însă, că întreruperea relației dintre SUA și România se datorează și faptului că țara noastră este condusă de un președinte interimar.

Marți seara, SUA au anunțat oficial că ridicarea vizelor pentru românii care călătoresc în SUA este revizuită.

Potrivit unui comunicat al Homeland Security, „Statele Unite întrerup implementarea Sistemului electronic de autorizare a călătoriei (ESTA) pentru cetățenii români” pe perioada în care programul Visa Waiver este revizuit. Departamentul nu transmite și o dată posibilă la care România ar putea fi acceptată în program. Inițial, românii ar fi trebuit să călătorească în SUA fără vize din 31 martie.

Vineri, premierul Marcel Ciolacu a afirmat că amânarea programului Visa Waiver în cazul României este legată de „implementarea unor chestiuni tehnice”.

Prim-ministrul a făcut apel la cei care „speculează politic” să se abțină și să nu se mai joace cu interesele țării noastre.