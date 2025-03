Crin Antonescu și-a dat demisia din PNL, după 35 de ani: „E straniu, dar necesar”. La ora 14 își va depune candidatura la BEC

Crin Antonescu spune că, „azi, PNL îi dă ultima misiune”. FOTO: Hepta

Crin Antonescu, candidatul unic la prezidențiale al PSD, PNL și UDMR, a anunțat duminică, pe Facebook, că și-a dat demisia din PNL „după 35 de ani”, asta înainte de a-și depune candidatura la BEC.

„Azi mi-am dat demisia din PNL, după 35 de ani. E straniu, dar necesar. Azi mă simt ca în ianuarie 1990. Trebuie să apărăm ce avem mai de preț, trebuie s-o luăm de la capăt. Am petrecut ani extraordinari, am trăit întâmplări, am cunoscut oameni. Am învățat, am construit, am dus bătălii, am trăit nebănuite triumfuri și dureroase înfrângeri. Am trăit și am făcut istorie”, a scris Crin Antonescu.

Candidatul la prezidențiale spune că, „azi, PNL îi dă ultima misiune”.

„Trebuie să plec și o fac cu sufletul plin doar de cele bune: de recunoștință, de solidaritate, de speranță. Rămas bun, PNL, rămas bun, cei mai frumoși ani ai mei!”, a conchis el.

Crin Antonescu își va depune duminică, la ora 14.00, dosarul la Biroul Electoral Central pentru alegerile prezidențiale din mai. El va merge la sediul BEC însoțit de președinții celor trei partide care constituie Alianța Electorală „România Înainte” – liderul PSD, Marcel Ciolacu, președintele interimar al PNL, Cătălin Predoiu, și liderul UDMR, Kelemen Hunor, precum și de liderul Grupului parlamentar al minorităţilor naţionale, Varujan Pambuccian.

Vineri seară, președintele CJ Brașov și secretarul general al PNL, Adrian Veștea, a anunțat, pe Facebook, că PNL a strâns aproape 700.000 de semnături pentru candidatura prezidențială a lui Crin Antonescu. „La acestea se vor adăuga și semnăturile pe care le strâng PSD și UDMR”, a explicat liberalul.

„Avem aproape 700.000 de semnături strânse de Partidul Național Liberal pentru candidatura prezidențială a lui Crin Antonescu! Am făcut acum, la secretariatul general al PNL, centralizarea tabelelor cu semnături venite de la colegii liberali din toate organizațiile județene, din sectoarele Capitalei, precum și din diaspora și avem 697.019 semnături. Vorbim, repet, doar de semnăturile strânse de PNL, la care se vor adăuga și semnăturile pe care le strâng PSD și UDMR”, a spus Adrian Veștea.