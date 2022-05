Cristian Popescu Piedone, un nou mesaj din închisoare: "L-au încătuşat pe Piedone, dar nu pot încătuşa un popor"

Orcii tarii au avut iar o zi proasta! L-au încatusat pe Piedone, dar nu pot încătușa un popor! Au pus calus in gura lui Piedone, dar nu pot inchide si gura adevarului! Adevarul nu poate fi sluga orcilor. Păsările cerului mi-au trimis la gratii dragostea care mi-ați adus-o la poarta închisorii! Va multumesc, oameni calzi și drepți și buni! Va multumesc! De când m-au aruncat NEVINOVAT in pușcărie, ma hrănesc cu dorul de familie și cu dragostea VOASTRĂ! Mi-au spus păsările dragele ca lângă cetățenii sectorului meu iubit au venit și morosenii mei iubiți. Mi-au spus ca și din Oltenia au fost astăzi la poarta, pentru mine. Si din Moldova au fost și din Banat și de peste tot. Va multumesc! ÎMI DAȚI PUTERE SA SPER IN DREPTATE❤️ Am o rugăminte pentru comunitatea sectorului meu iubit: Dragii mei, dacă m-ați simțit aproape, dacă m-ați simțit om drept, dacă ați crezut ca împreuna putem face imposibilul... posibil, VA ROG SA NU LĂSAȚI ORCII SA SPULBERE VISURILE COMUNITĂȚII SECTORULUI 5❤️ Orcii pot inchide un om, dar nu pot răpune o comunitate! FIUL MEU VLAD VĂ ESTE LA DISPOZIȚIE AȘA CUM V-AM FOST EU! ❤️ ORICE PROBLEME AVEȚI, ORICE PLANURI AVEȚI PENTRU COMUNITATE, VORBIȚI, VĂ ROG, CU VLAD! ESTE TÂNĂR, ESTE PĂRINTE, ESTE MUNCITOR ȘI, ÎMPREUNĂ CU ECHIPA PIEDONE, POATE FACE ÎN SECTORUL 5 EXACT CEEA CE TREBUIE! ÎMPREUNĂ CU VLAD, CONTINUAȚI SĂ FACEȚI IMPOSIBILUL... POSIBIL? Poporul român este mai deștept ca dușmanii săi! Dumnezeu nu lasă poporul român pe mâna orcilor! Suntem mulți și vom câștiga lupta cu nedreptatea! Cu respect, Piedone NEVINOVAT❤️