Cristian Tudor Popescu: „Am greșit. În modul în care se prezintă acum USR-ul, nu avea ce să caute la guvernare”

„Nu mai am decât un singur lucru de spus despre USR, pe care l-am votat în alegerile europarlamentare: Am spus astă-vară, am reproșat acestei formațiuni politice, care se autointitulează partid sau ce este ea, i-am reproșat că nu vrea să se angajeze la guvernare alături de PNL. Am greșit. E o greșeală. În modul în care se prezintă acum USR-ul, nu avea ce să caute la guvernare!”, a subliniat Cristian Tudor Popescu în emisiunea ”Cap limpede”, de la Digi 24.

Reacția lui CTP vine după ce conducerea USR e acuzată că își dă afară în mod abuziv oamenii care atrag atenția asupra problemelor din partid.

Conform USR, Olimpia Ardelean de la USR București, a fost exclusă din partid după ce a fost reclamată de 15 colegi pentru jigniri şi pentru o poziţie publică ce a afectat imaginea USR în ultima campanie.

Citește Și Scandalul din USR ia amploare. Scrisoare deschisă către conducerea partidului