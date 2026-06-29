Cum a "reformat" Bolojan încă un suveranist. Senatorul Borțun a părăsit-o pe Anamaria Gavrilă: "Da, sunt traseist"

Ștefan Borțun a explicat că decizia de a deveni din suveranist liberal a luat-o după Congresul PNL. Sursă colaj foto: Facebook

PNL continuă racolările în Parlament din tabăra suveranistă, după ce Adrian Peiu a devenit recent președintele PNL Ialomița, deși a fost ales pe listele SOS România și a votat pentru demiterea Guvernului Bolojan.

Grupul senatorilor liberali s-a întărit, între timp, cu doi noi membri. Este vorba despre Ștefan Borțun, ales pe listele POT, și Dorin Silviu Petrea, care a intrat în Parlament pe listele SOS România și a activat până acum în grupul PACE.

Contactat de Antena 3 CNN, Ștefan Borțun a explicat că decizia de a deveni din suveranist liberal a luat-o după Congresul PNL, în urma căruia Ilie Bolojan a fost reconfirmat șeful liberalilor. El a precizat că nu a fost contactat de senatorii PNL, ci a decis singur "să le bată la ușă":

"E alegerea mea personală. Eu am lucrat 36 de ani în privat. știu ce înseamnă reformă, odată cu privatizarea societății la care am lucrat, acum peste 15 ani și reformele se fac și în ziua de azi în economia liberă. Eu știu ce înseamnă reformă cu adevărat. Așa că eu îmi doresc o reformă cu adevărat a statului român din temelii."

Cum a devenit din suveranist liberal

Întrebat cum a devenit din suveranist liberal peste noapte, senatorul ales pe listele POT a răspuns:

"Cînd m-am înscris în POT, la partidul Anamariei Gavrilă, nu discutam despre suveranism. Ea a venit, după ce a fost prin Germania, prin Anglia, pe unde a lucrat, cu idei pentru o economie de piață liberă. Deci liberalism era. Eu așa am viziunea. Așa cum ați văzut că a luat-o pe calea asta, eu am plecat din POT atunci."

Deși spune că a avut mereu o viziune liberală, senatorul Ștefan Borțun nu a știut să indice care e sloganul PNL: "Cred într-un alt liberalism după Congresul lor. dacă m-am înșelat...Pe mine mă interesează reformarea, dar din temelii. Nu mimând.

Nu voi ieși să fac acum slogane. Nu sunt omul sloganelor. Eu sunt cu oameni pentru oameni. Eu nu mă duc în sloganele actuale. Asta se cheamă fentă. Toți au vândut iluzii. Noi politicienii din păcate vindem iluzii cetățenilor. Eu vreau să schimb metalitatea asta".

Eu intru în această categorie a traseiștilor

Întrebat dacă a fost sunat să fie convins să părăsescă tabăra suvernistă pentru a intra în PNL, acesta a răspuns: "Eu m-am dus la ușa lor! Cred în valorile liberale după Congres, un liberalism autentic care să facă reforme. M-am dus la grupul liberal. Ei la rândul lor au verificat și au vorbit cu liberalii de la Tulcea. Oamenii au spus adevărul. Sunt în contact cu oamenii.

Nu m-am dus să cer milă. Dacă credeți că ideile mele sunt bune să vin la dumneavoastră în grup, să împărtășim, să punem cap la cap...în momentul ăla au zis să ne mai gândim, să discutăm și noi la grup..."

Nu în ultimul rând, Ștefan Borțun a recunoscut că este "un traseist politic": "Atâta timp cât cuvântul traseist însemnă să te muți de la un partid la altul, da, eu intru în această categorie. Încercăm acum să schimbăm sensul cuvintelor?!".

Adrian Peiu, despre trecerea în tabăra liberală

La rândul său, senatorul Adrian Peiu, devenit membru al PNL, după ce a intrat în Parlament pe listele SOS România, și-a renegat valorile "suveraniste", într-o discuție cu reporterii Antena 3 CNN:

"După ce am ieşit senator, am fost exclus din SOS. Eu am fost în grupul PACE, liderul grupului PACE. M-am înscris pe listele SOS. Diana Şoşoacă m-a folosit pe mine, eu am folosit-o pe ea. A fost un win-win", a declarat Adrian Peiu.

Bolojan l-a numit președintele interimar al organizației PNL Ialomița, după îndepărtarea din conducerea filialelor a liderilor PNL din tabăra Veștea.

Întrebat cum a ajuns de la SOS și admirator al lui Putin la admirator al lui Bolojan, acesta a răspuns: "Ce treabă am eu cu Putin? Eu sunt de la Ialomiţa, de la Urziceni. Eu am ruşi aici, sunt unii care vând produse de astea, de feronerie în piaţă. După ce am ieşit senator, am fost exclus din SOS. Eu am fost în grupul PACE, liderul grupului PACE.

M-am înscris pe listele SOS. Diana Şoşoacă m-a folosit pe mine, eu am folosit-o pe ea. A fost un win-win".

Adrian Peiu nu vede nicio problemă că în prezent ar putea fi folosit de Ilie Bolojan: "Aici e tot win-win. Eu îmi văd de treaba mea politică, domnul Bolojan îşi vede de treaba lui politică. Dacă sunt bun, m-au solicitat să preiau Organizaţia".

Întrebat la rândul său care e sloganul PNL-ului?, nici el nu a știut să-l zică: "Ce facem acum, test de cultură generală?".

Cât privește ideologia care l-a convins să se înscrie în tabăra liberalilor, Adrian Peiu a răspuns: "Lupta pentru oameni. Pentru ialomiţenii mei şi pentru locuitorii din Ialomiţa indiferent de coloratura politică", a declarat Adrian Peiu la Antena 3 CNN.

Peiu a intrat în Parlament pe listele partidului S.O.S România în Circumscripția electorală nr. 23 Ialomița, în ultima perioadă fiind lider al grupului Pace - Întâi România.

Conducerea PNL l-a desemnat pe Adrian Peiu lider interimar al organizației liberale Ialomița, aceasta fiind una dintre cele 12 filiale ai căror șefi au fost înlocuiți.