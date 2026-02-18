Cum descrie Sorin Grindeanu relația pe care o are cu Ilie Bolojan: „Nu suntem cu inimioare trimise pe grupuri de WhatsApp”

După niciun an de guvernare împreună, Coaliția PSD-PNL-USR-UDMR este la un pas de implozie. Foto: Inquam Photos/George Călin

Sorin Grindeanu a declarat miercuri că are o relaţie instituţională cu premierul Ilie Bolojan, adăugând că „nu suntem cu inimioare trimise pe grupuri de WhatsApp”. Deși a declarat că nu îi place să facă „caracterizări”, acesta a criticat atitudinea de „felcer” a prim-ministrului, care mai întâi taie și apoi măsoară, relatează Agerpres.

Grindeanu a fost întrebat, la Digi 24, cum l-ar caracteriza pe premierul Ilie Bolojan, în contextul în care preşedintele UDMR, Kelemen Honor, a spus despre acesta că este un dur.

„Nu îmi permit să spun lucruri din acestea. Îl ştiu pe Ilie Bolojan dinainte de a fi prim-ministru, am o relaţie instituţională cu domnia sa. Ce spun public îi spun şi în privat domnului Ilie Bolojan, nu suntem cu inimioare trimise pe grupuri de WhatsApp”, a răspuns preşedintele PSD.

Liderul social-democraților a adăugat că el şi premierul au „viziuni diferite”.

„Ca să închid acest subiect care nu îmi place neapărat, că nu-mi place să fac caracterizări. Vă spuneam mai devreme că avem viziuni diferite şi prin tot ceea ce am spus că am fi făcut diferit noi faţă de ceea ce s-a întâmplat, cel puţin din septembrie încoace, cred că am întărit. Poate uneori atitudinea asta mai de felcer, care mai întâi taie şi după aceea măsoară, e una cu care nu rezonez. Nu fac lucrurile în forma asta. Măsor foarte bine şi după aceea iau decizii de tăiere”, a mai spus liderul PSD.

În același interviu, Sorin Grindeanu a dat vina pe Ilie Bolojan pentru că România a intrat în recesiune tehnică și l-a atacat pentru majorarea TVA-ului și măsurile de austeritate.