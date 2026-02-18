Sorin Grindeanu dă vina pe Bolojan pentru recesiunea tehnică: „Nu poți doar să tai”

Sorin Grindeanu a estimat că săptămâna viitoare Guvernul ar putea adopta ordonanțele de urgență privind reforma administrației, respectiv măsurile de relansare economică. Foto: Agerpres

Sorin Grindeanu a declarat, la Digi24, că premierul Ilie Bolojan este vinovat că România a intrat în recesiune tehnică, deoarece a refuzat să adopte pachetul de relansare economică, propus de PSD, anul trecut. Președintele PSD a susținut că aceste măsuri au devenit o prioritate pentru Guvern abia în ultimele săptămâni, „când s-a văzut că intrăm în recesiune”.

„Dacă pachetele de relansare economică ar fi aplicate mai repede, poate nu am fi intrat în recesiune tehnică”, a declarat Sorin Grindeanu la Digi24.

Președintele PSD a dat vina pe Ilie Bolojan pentru că Guvernul a întârziat atât cu adoptarea pachetului de relansare economică, cât și în ceea ce privește reforma administrației publice.

„Noi am prezentat măsurile de relansare în septembrie. Au devenit prioritate abia în ultimele săptămâni, când s-a văzut că intrăm în recesiune. Măsurile pe administrație sunt gata din decembrie”, a spus Grindeanu.

Întrebat de ce nu au fost adoptate, dacă erau finalizate, Grindeanu a răspuns: „Nu știu, nu sunt prim-ministru, întrebați-l”.

Președintele PSD l-a atacat, din nou, pe Ilie Bolojan pentru măsurile de austeritate și a declarat că „înclină” să îi dea dreptate președintelui Nicușor Dan că majorarea TVA la 21% nu era necesară.

„S-a venit cu o dorință mai mult decât era necesar de a tăia, de a da oameni afară. Populația s-a speriat, iar consumul a scăzut drastic. Varianta era să rămână disciplina financiară pe care o laud la Nazare, iar din septembrie, după recalculări absolut necesare prin pachetul 1, în septembrie trebuia să se vină cu relansare economică. La cum mă uit peste încasări, înclin să îi dau dreptate președintelui că nu a fost nevoie de mărirea TVA”, a mai spus Grindeanu.

Președintele PSD a susținut că, în discuțiile din Coaliție, s-a vorbit inclusiv despre reducerea tututor salariilor bugetarilor, însă social-democrații: „Am fi vorbit despre tăieri la medici, la profesori (…) Propunerea venită dinspre Guvern a fost să se reducă salariile în sectorul bugetar cu 10%”.

Sorin Grindeanu a estimat că săptămâna viitoare Guvernul ar putea adopta ordonanțele de urgență privind reforma administrației, respectiv măsurile de relansare economică.

Liderul social-democraților a reiterat că PSD condiționează susținerea bugetului pe anul 2026 de adoptarea pachetului de solidaritate socială.

„Puterea de cumpărare a românilor a scăzut. Când a venit acest guvern, inflația era de 5%, acum suntem la 10%. Aceste lucruri se văd cel mai tare la cei cu venituri mici. De aceea PSD vine cu sistemul plății one off pentru pensionari. Am avut azi o primă discuție cu primul-ministru și vor mai exista. Suma totală este de până în 4 miliarde. Este un efort țintit pe care Guvernul va trebui să-l facă către persoanele vulnerabile”, a afirmat social-democratul.

O decizie finală nu a fost luată. Discuțiile vor continua în Coaliție. „Guvernezi în țara asta nu doar pentru miliardari, guvernezi și pentru pensionari și pentru cei cu salarii mici”, a conchis Grindeanu.

Într-o intervenție telefonică la Antena 3 CNN, premierul Ilie Bolojan a spus, referitor la acest pachet de solidaritate al PSD, că pentru fiecare măsură adoptată trebuie să existe și o sursă de finanțare. Ilie Bolojan a avertizat că nu va permite adoptarea unui buget în care veniturile sunt supradimensionate și cheltuielile subdimensionate ca „în anii trecuți”.