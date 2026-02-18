Ce spune Ilie Bolojan despre un eventual acord de împrumut cu FMI: „Sper să rămânem o țară stabilă”

Ilie Bolojan a avertizat însă că nu va permite adoptarea unui buget în care veniturile sunt supradimensionate și cheltuielile subdimensionate ca „în anii trecuți”. Foto: Guvernul României

Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri, la Antena 3 CNN, că România nu este în momentul de față în situația în care să încheie un acord de împrumut cu Fondul Monetar Internațional (FMI). Prim-ministrul a adăugat că „speră” că Guvernul va lua în continuare decizii și va adopta un buget realist care să permită României să mențină pe acest curs de stabilizare a economiei. „Perioada dificilă se apropie de final”, a mai spus Ilie Bolojan.

Întrebat dacă România ia în calcul un împrumut de la FMI, premierul a declarat că nu există acest scenariu „în momentul de față”.

„Sper să fim în situația în care în afară de colaborarea normală cu FMI să rămânem o țară stabilă, să rămânem o țară în care măsurile pe care le ia Guvernul sunt de natură să stabilizeze economia, ceea ce am reușit până acum și practic perioada dificilă se apropie de final.

Nu există în momentul de față niciun fel de situație în care să recurgem la o astfel de situație. Așa cum avem colaborarea instituțională cu Banca Mondială și România a avut colaborări instituționale normale, standard, cu toate instituțiile financiare inclusiv cu Fondul Monetar”, a spus Ilie Bolojan.

Premierul a adăugat că deși nu a fost o perioadă ușoară din punct de vedere economic pentru cea mai mare parte a românilor, este totuși o perioadă tranzitorie.

„În mod evident nu a fost o perioadă ușoară pentru cea mai mare parte a românilor. Aceasta este realitatea, dar dacă suntem realiști, în momentul în care o familie consumă mult mai mult decât își poate permite și ajunge să nu mai fie împrumutată, echilibrarea și plata datoriilor nu se poate face exact în aceleași condiții de activitate ca atunci când ai beneficiat de împrumuturi.

Aceasta este realitatea. Este o perioadă tranzitorie și ceea ce trebuie să facem este să creăm condiții de dezvoltare și asta încercăm să facem în fiecare zi. Și acest buget, care va avea o componentă importantă de investiții, care va reechilibra lucrurile să fie unul din elementele de bază pe care se va baza relansarea din acest an”, a mai spus Bolojan.

Ilie Bolojan a avertizat însă că nu va permite adoptarea unui buget în care veniturile sunt supradimensionate și cheltuielile subdimensionate ca „în anii trecuți”.

„Voi susține în Legea bugetului propuneri care au finanțare în spate. Cea mai mare eroare e să facem bugete care nu se bazează pe realități, să umflăm venituri, să reducem cheltuieli care știm că nu vor fi la acel nivel, ci mult mai mare, și să pățim ce am pățit. Să începem cu un deficit, la jumătatea anului să fie mai mare și la final să depășim toate recordurile.

(...) Trebuie să venim cu un buget care stă în picioare, care respectă niște ținte generale pe care România și le-a asumat anii trecuți. Dacă vrem să ne scadă dobânzile care sunt mult prea mari pentru gradul nostru de îndatorare atunci trebuie să facem bugete serioase”, a conchis prim-ministrul la Antena 3 CNN.

În ceea ce privește pachetul de solidaritate propus de PSD, Ilie Bolojan a declarat că toate propunerile colegilor din Coaliție trebuie discutate, însă pentru fiecare măsură adoptată trebuie să existe și o sursă de finanțare. Anterior, social-democrații au anunțat că îi vor propune premierului să aloce bani pentru măsurile de sprijin propuse de ei din încasările din TVA.