Ilie Bolojan anunță că Guvernul începe negocierile pentru a recupera cei 231 de milioane de euro, după decizia CCR: „Sper să reușim”

Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri, la Antena 3 CNN, după ce judecătorii CCR au decis că reforma pensiilor magistraților este constituțională, că decizia este una „bună și corectă”, care va ajuta Executivul pe viitor să corecteze și alte nedreptăți. Prim-ministrul a spus că se aștepta ca, după cinci amânări, CCR să dea astăzi o decizie și a subliniat că a avut încredere că legea adoptată de Guvernul României este una constituțională. De asemenea, Ilie Bolojan a anunțat că va începe negocierile cu Comisia Europeană pentru a recupera cei 231 de milioane de euro blocați pentru neîndeplinirea acestei reforme.

„Așa cum am spus și aseară am considerat că Guvernul a pregătit acest proiect ținând cont de toate deciziile CCR și am spus că având în vedere că am respectat toate aceste decizii consider că proiectul e constituțional. Mă așteptam la o decizie a CCR. Faptul că această decizie a fost adoptată azi și a consfințit că acest proiect e constituțional, consider că e o decizie bună și corectă. Îndreaptă o nedreptate pe care toți românii au constatat-o. Să te pensionezi la o vârstă în deplinătatea facultăților intelectuale și fizice cu o pensie cât ultimul salariu e incorect din toate punctele de vedere”, a spus prim-ministrul României la Antena 3 CNN.

Premierul a anunțat că acum că a fost depășit acest obstacol, Guvernul poate începe negocierile cu Comisia Europeană pentru a recupera cei 231 de milioane de euro din PNRR, suspendați de UE din cauza acestor pensii.

„Ne permite să continuăm demersurile pe lângă Comisia Europeană ca suma de 231 de milioane de euro, care e reținută de Comisie pentru că nu am respectată acastă reformă, să încercăm să o recuperăm. De zilele următoare vom începe corespondența cu Comisia în acest sens. Sper să reușim după ce se va promulga acest proiect de lege și va deveni lege să putem să facem dovada că e operațional și că întârzierile sunt aspecte de procedură care nu sunt din culpa Guvernului”, a precizat Bolojan.

Ilie Bolojan a spus că nu se hazardează să spună care sunt șansele să recuperăm acești bani. „Consider la modul cinstit că orice sumă încasată de România sub formă de grant înseamnă lucruri care rămân în țara și ar fi păcat să pierdem. Fiecare euro pe care îl pierdem este un minus pentru noi și trebuie să facem ceea ce ține de noi să nu pierdem acești bani”, a adăugat premierul.

Comisia Europeană a transmis, într-un punct de vedere pentru Antena 3 CNN, că a luat act de decizia Curții Constituționale cu privire la Legea pensiilor magistraților și că este în curs de analizare a solicitării Guvernului României privind deblocarea fondurilor din PNRR, condiționate de această reformă.