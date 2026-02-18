După victoria la CCR, Bolojan anunță reforma tuturor pensiilor speciale. „Una este să lucrezi într-un cabinet la MAI, alta în stradă”

Premierul Ilie Bolojan. Foto: Hepta

După victoria de la CCR privind pensiile magistraților, premierul Ilie Bolojan anunță tăierea tuturor pensiilor speciale. El a spus, în direct la Antena 3 CNN, că decizia de constituționalitate „permite Guvernului să crească vârsta de pensionare și pentru alte categorii și să reducă și alte pensii speciale”. El a argumentat, spunând că „una e să lucrezi într-un cabinet la MAI, într-un serviciu de cazier judiciar, și alta e să fii în stradă zi de zi la ordine publică, să te lupți cu infractorii”.

„Așa cum am spus și aseară, am considerat că Guvernul a pregătit acest proiect ținând cont de toate deciziile CCR și am spus că, având în vedere că am respectat toate aceste decizii, consider că proiectul e constituțional. Mă așteptam la o decizie a CCR. Faptul că această decizie a fost adoptată azi și a consfințit că acest proiect e constituțional, consider că e o decizie bună și corectă. Îndreaptă o nedreptate pe care toți românii au constatat-o. Să te pensionezi la o vârstă în deplinătatea facultăților intelectuale și fizice cu o pensie cât ultimul salariu e incorect din toate punctele de vedere.

Ne permite să continuăm demersurile pe lângă Comisia Europeană ca suma de 231 de milioane de euro, care e reținută de Comisie pentru că nu am respectată acastă reformă, să încercăm să o recuperăm. De zilele următoare vom începe corespondența cu Comisia în acest sens. Sper să reușim după ce se va promulga acest proiect de lege și va deveni lege să putem să facem dovada că e operațional și că întârzierile sunt aspecte de procedură care nu sunt din culpa Guvernului”, a spus Bolojan.

Mai mult, el a subliniat că decizia CCR permite Guvernului să crească vârsta de pensionare și pentru alte categorii și să reducă și alte pensii speciale. El a adăugat că „una e să lucrezi într-un cabinet la MAI, într-un serviciu de cazier judiciar, și alta e să fii în stradă zi de zi la ordine publică, să te lupți cu infractorii”.

„S-au făcut mult mai multe lucruri în aceste luni, dar e adevărat că adoptarea de către CCR a acestei decizii permite Guvernului ca și în materia celorlalte pensii să continue măsurile în așa fel încât să crească vârsta de pensionare unde e cazul și să stabilească un cuantum al pensiei care să țină seama de deciziile CCR de azi.

Consider că pentru toate categoriile care beneficiază de posibilitatea de pensionare anticipată trebuie făcut un audit și trebuie menținute exclusiv pentru categoriile profesionale care într-adevăr justifică această pensionare anticipată. Dacă e să discutăm foarte deschis, una e să lucrezi într-un cabinet la MAI, într-un serviciu de cazier judiciar, și alta e să fii în stradă zi de zi la ordine publică, să te lupți cu infractorii. Sunt lucruri diferite. Reglarea acestor lucruri în interiorul sistemelor aduce echitate”, a subliniat el.

Bolojan a adăugat faptul că un lucru „este cât se poate de real: creșterea vârstei de pensionare nu mai poate fi evitată”.

În interiorul fiecărui sistem, oamenii au sarcini diferite, oamenii au răspunderi diferite și solicitările sunt diferite. Una e să fii în birgada de intervenții la Jandarmi și alta e să stai în pază într-o instituție unde nu se întâmplă nimic deosebit. Aici trebuie făcută o analiză, dar un lucru e cât se poate de real: creșterea vârstei de pensionare nu mai poate fi evitată. E o realitate pe care nu o putem contesta. Eram o țară în care toate lucrurile astea erau date peste cap”, a concis el.

Curtea Constituțională a României a decis, miercuri, după cinci amânări, că Legea care modifică cuantumul pensiilor magistraților și majorează vârsta de pensionare, adoptată de Guvernul Bolojan, este constituțională. Judecătorii CCR au transmis că nu au „competența” de a stabili cuantumul pensiei.

Comisia Europeană a transmis, într-un punct de vedere pentru Antena 3 CNN, că a luat act de decizia Curții Constituțional și că este în curs de analizare a solicitării Guvernului României privind deblocarea fondurilor din PNRR, condiționate de această reformă.