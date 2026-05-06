"Cum poate să mai fie premier, dacă a picat ieri prin moţiune?". Grindeanu exclude o nouă propunere a lui Bolojan la Palatul Victoria

PSD ia în calcul toate opțiunile, inclusiv scenariul în care partidul merge în opoziție, spune Grindeanu. Sursa foto: Agerpres

Sorin Grindeanu a respins, miercuri, la Euronews, posibilitatea ca Ilie Bolojan să mai fie o variantă de premier, după rezultatul votului de la moţiunea de cenzură. Președintele PSD a precizat că acest scenariu nu este permis de Constituție, iar nominalizarea lui Bolojan nu ar fi bună pentru România:

"Cum poate să mai fie Ilie Bolojan premier, dacă a picat ieri printr-o moţiune de cenzură?”, a întrebat retoric Sorin Grindeanu. “Conform CCR, acest lucru nu se mai poate. N-ai voie, dacă un guvern a picat, a fost demis, cum s-a întâmplat ieri, să vii cu aceeaşi propunere de prim-ministru. Este exclus", a declarat preşedintele PSD.

El a fost întrebat și despre posibile propuneri de premier venite din rândul liberalilor pe care PSD le-ar dori. Sorin Grindeanu a precizat că: "Orice aş spune în acest moment, le-aş face un deserviciu. Dacă aş spune că Nazare e un tip ok, şi-ar lua înjurături că e PSD-ist. Sau dacă aş spune că Ciucu e ok, sau domnul Sighiartău, că PSD-ul l-ar vrea pe Sighiartău. Nu e rolul meu să fac nominalizări în PNL, este treaba lor. Sigur că, în funcţie de ce persoană ar alege şi de profilul acelei persoane, ne spunem şi noi părerea, dacă o votăm sau nu. Dar mai mult de atâta, eu nu privesc PSD-ul ca cel care trebuie să facă ordine în PNL sau în USR, cum la fel n-aş accepta să-mi facă ordine în interiorul PSD-ului, nu ştiu, PNL-ul sau USR-ul", a spus Sorin Grindeanu.

El a spus că PSD ia în calcul toate opțiunile, inclusiv scenariul în care partidul merge în opoziție:

"Toate variantele în acest moment noi le avem ca şi opţiuni. Sigur că vom lua o decizie în momentul în care se cristalizează un scenariu, noi vom lua o decize în partid, dar noi nu spunem din start nu", a spus Grindeanu.

După ședința conducerii PNL, convocată după moțiunea de cenzură, liberalii au anunțat că vor rămâne în opoziție. Liberalii au declarat că „PSD nu mai este un partener credibil pentru PNL în procesul de formare a unui nou guvern” și că trebuie să-și asume guvernarea.