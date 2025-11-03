Cum răspunde Drulă la acuzația lui Grindeanu că ar fi copiat sloganul lui Nicușor Dan. ”Avem un lucru în comun”

Întrebat care este cel mai important contracandidat din această campanie, Cătălin Drulă a răspuns: „propriile mele limite”. Sursa foto: Hepta

Cătălin Drulă, candidatul USR la alegerile pentru Primăria Capitalei, i-a dat replica liderului interimar al PSD, Sorin Grindeanu, după ce acesta a spus că „are nevoie de proptele ca să poată să creadă că va candida cu şanse”. Drulă a declarat luni, la Antena 3 CNN, că nu are nevoie decât de încrederea bucureștenilor. De asemenea, el a mai răspuns și acuzațiilor potrivit cărora i-a copiat până și sloganul de campanie al fostului primar Nicușor Dan. „Avem un lucru în comun: onestitatea”, spune deputatul USR.

Reacția candidatului USR vine după ce, luni, Sorin Grindeanu a declarat că nu l-a surprins şi, totodată, nu l-a deranjat participarea Preşedintelui României, Nicuşor Dan, la evenimentul de lansare a candidaturii lui Cătălin Drulă în competiţia pentru Primăria Capitalei, spunând că „are nevoie de proptele.”

„Am nevoie de încrederea bucureștenilor în aceste alegeri. Mă bucur că Președintele Nicușor Dan a fost alături de noi. A fost un eveniment frumos, alături de colegi, de prieteni, de familie, o lansare de candidatură care, cu un mesaj, spun eu, de bine pentru București, adică să continuăm pe un drum al onestității, să nu lăsăm din nou rețelele să pună mâna pe Primăria Capitalei, să facem lucrurile pe care bucureștenii le-au votat”, a declarat Cătălin Drulă.

Cătălin Drulă: „La PSD, eu îi înțeleg, că ei nu au mai avut președinte al României cred că de vreo 21 de ani”

Acesta a mai fost întrebat și despre prezența Președintelui Nicușor Dan la evenimentul USR de duminică, după ce șeful statului a declarat în urmă cu câteva luni că, în cazul în care va fi ales, nu se va implica în alegerile pentru Primăria Capitalei.

„Eu, pentru orice fel de întrebări care țin de ceea ce face domnul Președinte, îl întrebați pe dumnealui. Eu consider că e normal, din perspectiva mea, ca un bucureștean, ca un om care a condus acest oraș, ca un cetățean, să aibă o gândire despre acest oraș.

Nicușor Dan a spus că nu va uita Bucureștiul când merge la Cotroceni și că va face chiar mai mult, dacă poate pentru București, de la Cotroceni, decât a reușit ca primar, fiind blocat de Guvernul central”, a răspuns acesta.

Totodată, întrebat dacă șeful statului ar trebui să meargă și la evenimentele de lansare ale celorlați candidați, Drulă a spus că:

„Eu nu pot să-i fac programul Președintelui, dar pot să vă spun că președintele României nu este monarh, este un om care are opinii, este un om care provine dintr-o luptă politică, de aia avem alegerile după care nu facem alegeri ca să investim un rege care este deasupra oricăror opinii.

La PSD, eu îi înțeleg, că ei nu au mai avut președinte al României cred că de vreo 21 de ani și atunci e mai multă frustrare”, a mai adăugat acesta.

„Cred că a fost la numeroase congrese PNL și Klaus Iohannis”

Candidatul USR a răspuns și acuzațiilor potrivit cărora are parte de sprijinul lui Nicușor Dan în această campanie electorală.

„Nicidecum (n.r. nu-l deranjează acuzațiile). Dar cum să vă spun, eu mă bucur când oamenii cred în proiectul care îl avem pentru București.

Evident că un sprijin atât de important ca al lui Nicușor Dan nu e de colo, dar pentru mine contează ceea ce facem în fiecare zi, ceea ce discutăm cu bucureștenii să fie votate referendumurile pe buget și pe urbanism, să fie votate în Parlament și să fie puse în practică, pe care bucureștenii le-au adoptat cu o largă majoritate, despre asta a vorbit și Președintele ieri, despre problemele reale ale orașului, pe care eu, mergând zi de zi în stradă, eu nu îi aud pe bucureșteni spunând cuvintele Coaliție, Grindeanu, discuție prin consilieri, îi aud vorbind despre termoficare, îi aud vorbind despre străzi, transport, despre problemele importante”, a spus acesta.

El a mai adăugat că, în trecut, și fostul președinte Klaus Iohannis a participat la evenimentele PNL de lansare ale candidaților.

„Cred că a fost la numeroase congrese PNL și Klaus Iohannis, dacă mă întrebați.

Domnul Bolojan, ca președinte interimar, a spus că votează cu Crin Antonescu, a spus că președintele interimar are aceleași obligații și drepturi ca un președinte deplin și a spus: eu sunt și cetățean, am un vot, îl voi da domnului Crin Antonescu, iar eu respect această opinie.

E o problemă falsă. Dacă cei care s-au luptat cu Nicușor Dan și l-au blocat pe Nicușor Dan, adică PSD și PNL, la alegerile trecute, când l-au susținut ba pe domnul Cîrstoiu, ba pe domnul Burduja, când l-au criticat, l-au blocat, au tăiat bugetul Capitalei, cred că pot merge în fața bucureștenilor și să obțină voturile ca să câștige aceste alegeri, este libertatea lor să o facă, pentru că alegerile sunt libere și, până la urmă, Bucureștiul va decide.

Eu mă bucur că crede Nicușor Dan în proiectul pe care îl avem în această continuare, pe un drum onest pentru Capitală, care mie mi se par extrem de importante. Și aceste alegeri mult amânate despre asta sunt până la urmă, despre a continua pe acest drum onest început de Nicușor Dan sau a da Capitala din nou pe mâna rețelelor de partid”, a mai adăugat acesta.

„Eu mă bazez pe sprijinul bucureștenilor”

Cătălin Drulă a mai fost acuzat că a furat până și sloganul de campanie al lui Nicușor Dan pentru cursa pentru Primăria Capitalei. În replică, el a răspuns că: „Nu. (n.r. nu l-a copiat). Avem în comun acest lucru: Onestitatea.

Munca pe care a făcut-o Nicușor Dan mie îmi permite acum să discut pe baza unor referendumuri deja adoptate de bucureșteni. Și principalul aspect în această campanie mi se pare să discutăm despre un buget unic metropolitan al Capitalei, despre implementarea referendumului pe urbanism, să nu mai avem ghetouri urbane aprobate de primarii de sector, ci să avem un urbanism unic, adică cele două referendumuri la care bucureștenii au spus da în proporție de aproape 70%”, a mai spus acesta.

Acesta a mai adăugat că nu crede în sondaje și relevanța lor.

„Eu mă bazez pe sprijinul bucureștenilor și îl simțim în fiecare zi în stradă. Cât despre sondaje și relevanța lor în cursa pentru București, nu e nevoie să ne uităm mai mult în urmă decât la ultimele alegeri”, a declarat Cătălin Drulă.