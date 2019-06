Dacian Cioloș, mesaj de împăcare pentru USR

Dacian Cioloș a declarat la România TV că ori el, ori liderul USR, Dan Barna, vor candida la alegerile prezidențiale.

''Unul dintre noi o să candideze cu siguranță. Vom face echipă oricum, în orice formă. Am avut peste 22% la ultimele alegeri, suntem una din cele trei forțe politice principale ale țării. Vedeți să nu avem vreun candidat în condițiile în care suntem una dintre principalele forțe politice din țară? Putem explica faptul că nu am avea candidat când am obținut scorul acesta? Nu are nicio legătură cu alte candidaturi de la alte partide. Fiecare partid are dreptul să își prezinte candidatura'', a declarat Dacian Cioloș, la România TV.