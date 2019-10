Dan Barna: Viitorul guvern trebuie să îşi asume organizarea alegerilor anticipate

Candidatul USR la alegerile prezidenţiale, Dan Barna, a declarat, miercuri, la Roman, că viitorul guvern trebuie să îşi asume organizarea alegerilor parlamentare anticipate.



Liderul USR a spus că zilele viitoare, când va reveni în Bucureşti, se va întâlni cu premierul desemnat Ludovic Orban şi că nu a discutat cu acesta după nominalizarea lui de către preşedintele României.



"Mai este un aspect şi vreau să fiu foarte clar asupra lui: acest guvern, şi aşa am înţeles din declaraţia preşedintelui prin care l-a nominalizat pe Ludovic Orban, este un guvern de tranziţie, cu un mandat scurt, un guvern care trebuie să îşi asume că are ca obiectiv final organizarea de alegeri anticipate. Repet, perspectiva că stăm un an de zile până la finalul lui 2020 încercând să repare acest guvern dezastrul PSD nu va face decât să deschidă din nou şansa PSD să capete sânge în obraji şi să se reîntoarcă la guvernarea României. Ori tocmai dezastrul acesta trebuie să nu îl mai repetăm pentru că ar fi a patra, a cincea oară când facem aceeaşi greşeală sperând să obţinem alt rezultat", a precizat Dan Barna.



Totodată, Dan Barna a reiterat faptul că USR nu va susţine Guvernul Orban dacă nu vor fi susţinute în Parlament cele patru solicitări: alegerea primarilor în două tururi, legea care interzice alegerea condamnaţilor penali în funcţii publice, consultarea Parlamentului pentru nominalizarea propunerii de comisar european şi anularea legii recursului compensatoriu.



Dan Barna a precizat că aceste legi trebuie adoptate înainte de votul de învestitură al noului guvern pentru ca parlamentarii USR să susţină Guvernul Orban.



"Dacă există o majoritate care să susţină premierul desemnat şi guvernul pe care acesta îl va propune, această majoritate poate foarte simplu să treacă prin Parlament şi aceste reglementări, aceste condiţii ale noastre. Ar fi un mesaj pentru România şi pentru cetăţeni că lucrurile se schimbă şi că ceva s-a schimbat într-adevăr semnificativ după plecarea PSD. Altfel, dacă nu avem această majoritate înseamnă că vom continua încă nişte săptămâni criza politică. De aceea, poziţia noastră are această perspectivă de a avea aceste condiţii îndeplinite înainte de învestitura guvernului, tocmai pentru ca cetăţenii să vadă că s-a întors democraţia în comunitate", a spus Barna.



Liderul USR a subliniat că partidul său va intra la guvernare doar după alegeri parlamentare şi în condiţiile în care va exista o majoritate stabilă în Parlament pe care se pot construi reforme.



Dan Barna se află într-un turneu electoral în Moldova care a include judeţele Bacău, Neamţ şi Suceava.