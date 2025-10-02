Dan Voiculescu povestește, în premieră, cum a început conflictul cu Traian Băsescu: „A dat cu pumnul în masă la Senat”

Dan Voiculescu, la podcastul Fain&Simplu.

Unul dintre cele mai tensionate episoade din culisele politicii românești post-2000 a fost dezvăluit și readus în prim-plan chiar de către Dan Voiculescu, într-o discuție deschisă și plină de detalii inedite cu Mihai Morar, în podcastul „Fain & Simplu”. Momentul declanșator al războiului dintre fostul președinte Traian Băsescu și omul de afaceri Dan Voiculescu este, în sfârșit, explicat chiar de unul dintre protagoniști.

Mihai Morar a lansat întrebarea directă, care plutea de ani buni în spațiul public: „Voiam să vă întreb de momentul în care credeți că lui Băsescu i s-a pus pata pe dumneavoastră, cum se spune chiar el”.

Răspunsul lui Dan Voiculescu nu a întârziat: „Știu, știu. Băsescu i s-a pus pata într-un moment în care Partidul Umanist era cel care determina formarea majorității parlamentare. Era anul 2004. El nu putea să numească șeful Senatului, nu putea să numească șeful Camerei Deputaților, nu putea să numească prim-ministru, nimic. Fără noi nu putea să-și pună oamenii la Cameră și la Senat.”

Contextul politic de atunci era exploziv. În urma alegerilor din 2004, Partidul Umanist devenise pivotul majorității parlamentare. Traian Băsescu, proaspăt ales președinte, își dorea să controleze structurile-cheie din Parlament și să impună „guvernul meu” - o expresie care avea să devină celebră ulterior.

Dan Voiculescu își amintește clar momentul în care a refuzat să se alăture planului prezidențial: „I-am spus domnului președinte: îmi pare rău, nu pot să fac asta, pentru că eu am participat la alegeri împreună cu PSD-ul. Am câștigat împreună și nu pot acum, după ce am câștigat împreună, să-i trădez pe acești oameni.”

A urmat o scenă tensionată, demnă de culisele marilor negocieri politice: „A dat cu pumnul în masă. Eram la Senat, eram senator. A izbucnit și a lovit masa cu putere. Și am un martor care acum apare foarte frecvent pe un post de televiziune, nu la Antene, dar era acolo și a auzit totul.”

Aceasta pare să fi fost scânteia care a declanșat unul dintre cele mai dure conflicte din politica românească recentă. Relația dintre Băsescu și Voiculescu s-a deteriorat rapid, transformându-se într-un război deschis care a marcat agenda publică timp de peste un deceniu: confruntări media, declarații acide, campanii politice agresive și, în cele din urmă, un proces cu final dramatic.

Dincolo de detaliile istorice, relatarea lui Dan Voiculescu surprinde prin tonul calm și precizia cu care reconstituie momentul. Nu este doar o simplă rememorare, ci o privire în culisele unui moment de răscruce, în care câteva cuvinte și o masă lovită cu pumnul au redesenat alianțe politice și au declanșat un conflict de proporții naționale.

