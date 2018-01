Declarație-șoc din tabăra ALDE despre fostul premier Mihai Tudose

foto: gov.ro

Europarlamentarul ALDE Norica Nicolai susține că partidul său va continua colaborarea cu social democraţii şi că speră ca noua propunere de premier să fie mai înţeleaptă decât precedentele.

"Această coaliţie funcţionează în continuare, suntem interesaţi să continuăm. Am ştiut de la început că bătălia cu statul paralel nu e uşoară, aşa se explică şi căderea celor două Guverne. Trebuie să desemneze o persoană fidelă programului de guvernare, nu statului paralel cum am avut până acum. Eu îl apreciez pe Mihai Fifor, este o persoană echilibrată. Nu am îndoială că ar fi loial altei structuri în afară de PSD, are toată aprecierea, dar decizia nu este a ALDE, ci a PSD. Sper ca decizia aceasta să fie mai înţeleaptă decât restul propunerilor", a spus Nicolai, la România TV.

Cât despre Mihai Tudose, europarlamentarul susţine că a invocat de la început că acesta ar avea "dublă comandă".

"Eu de la început, dacă luaţi imaginile de la şedinţa ALDE, am fost cea care şi-a exprimat îndoielile privind persoana domnului Tudose", a afirmat europarlamentarul.