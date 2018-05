Demisie în PNL! Deputatul Daniel Olteanu a plecat din partid și va activa ca neafiliat

Deputatul Daniel Olteanu şi-a anunţat marţi demisia din Partidul Naţional Liberal, devenind parlamentar neafiliat.



Daniel Olteanu, care este deputat de Vaslui, ales pe listele PNL, a informat Biroul permanent al Camerei că îşi dă demisia din acest partid şi că, începând cu data de 23 mai, a devenit deputat neafiliat.

„Da, e adevărat, am demisionat din PNL astăzi, la 22 de ani după ce am semnat adeziunea la Partidul Național Liberal.

De ce? Pentru că s-au adunat nenumărate abuzuri, mult prea multe, unele dintre ele tolerate, girate chiar de liderii de la Bucureşti.

La toate acestea, adăugați și indiferența, ușile închise pe care le-am primit din partea conducerii centrale a partidului, proiectele puse în așteptare, și veți înțelege, poate, de ce am ales să plec din PNL.

M-au întrebat mulți dacă regret decizia pe care am luat-o. Nu. Cei care mă cunosc știu că am fost, sunt și voi rămâne ferm în convingerile mele politice, dar nu am mai putut întârzia într-un loc unde nu doar că nu eram dorit, dar unde cei care s-au așezat vremelnic în capul mesei și s-au legat strâns de scaune vor anunța curȃnd falimentul.

Că prezența mea era în plus și că nu mai era nevoie de mine mi s-a arătat de foarte multe ori, prin toate mijloacele posibile, nu e cazul și nici nu vreau să reiau șirul întâmplărilor despre care au apărut detalii inclusiv în spațiul public.

Nu abandonez cauzele în care cred, am arătat acest lucru și în Parlament, prin zecile de interpelări, întrebări, adrese și declaraţii pe care le-am susținut, însă am toate motivele să spun că PNL Vaslui este o cauză pierdută꞉ i-a alungat pe mare parte din cei care ar mai fi putut salva lucrurile, ori i-a pus în situații-limită, dȃndu-i afară fără niciun fel de explicații.

Ce e mai trist este că vor pune cruce Organizației Județene membri care au contribuit prea puțin sau deloc la zidirea filialei, membri pe care niciun lider de la centru nu-i întreabă ″De ce?″, ″Cum?″ și ″Pȃnă unde vor merge abuzurile?″.

Voi activa ca deputat neafiliat, dar voi continua să construiesc pentru Vaslui, să duc în Bucureşti problemele vasluienilor, să atrag atenţia asupra Moldovei, să se audă şi vocea noastră, a celor daţi la o parte, așa cum am făcut și pȃnă acum, de la preluarea mandatului de deputat.

Nu mai sunt dispus să-mi consum timpul și sănătatea în războaie de partid, le mulțumesc celor care au înțeles acest lucru și celor care cred că Vasluiul şi Moldova au nevoie de parlamentari care să lupte cu toate forțele pentru proiectele zonei.

Chiar și fără culoare politică, rămȃn același om care își dorește să unească mâinile din întregul județ, pentru ca astfel să putem împiedica distrugerea. Mai presus de orice”, a scris Olteanu pe pagina sa de Facebook.