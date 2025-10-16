Deputat PSD, discurs în Parlament: ”Pălinca o istorie care se bea cu respect”

Deputatul PSD Mircea Vasile Govor a cerut joi, în timpul unui discurs în Parlament, ca toate partidele să susțină ca pălinca să devină un simbol național. FOTO: Colaj Facebook /Agerpres

Deputatul PSD Mircea Vasile Govor a cerut joi, în timpul unui discurs în Parlament, ca toate partidele să susțină ca pălinca să devină un simbol național. ”Pălinca o istorie care se bea cu respect”, a susținut el.

"Într-o lume care se grăbește, care uniformizează și uită rădăcinile, există valori care merită apărate. Una e pălinca, distilatul autentic al culturii noastre, un produs emblematic ardelenesc.

În Satu Mare și alte colțuri ale Ardealului, pălinca nu e doar un lichid într-o sticlă, un simplu rezultat al distilării fructelor. E o istorie care se bea cu respect. E rodul înțelepciunii populare, produs din rețete păstrate cu sfințenie cu o grijă care transformă fiecare sticlă", a spus Mircea Govor.