Deputatul PNL Florin Roman s-a răzgândit. A revenit asupra deciziei de a demisiona din conducerea partidului

Deputatul PNL Florin Roman anunţă că nu va mai demisiona din funcţia de vicepreşedinte al partidului.



"Urmare a discuţiilor avute cu preşedintele PNL, Ludovic Orban, cu preşedintele PNL Alba, Mircea Hava, şi cu alţi colegi, am luat decizia de a reveni asupra demisiei anunţate din calitatea de vicepreşedinte al partidului. Nu am fost niciodată genul de om care să renunţe la greu. Iar partidul are nevoie acum de fiecare liberal dispus să lupte cu PSD. Aşadar, voi continua munca aşa cum v-am obişnuit, în slujba PNL. Mulţumesc tuturor celor care au fost alături de mine în această perioadă. Să fiţi convinşi că PNL este singurul partid democratic care poate bate PSD. Şi cu ajutorul românilor, o vom face!", a scris luni, pe Facebook, Florin Roman.



Pe 11 iunie, el anunţa că şi-a înaintat demisia din funcţia de vicepreşedinte al Partidului Naţional Liberal.



"Am înaintat astăzi demisia din funcţia de vicepreşedinte al Partidului Naţional Liberal, după o îndelungă chibzuinţă. Atunci când începi să constaţi că, după multă muncă şi efort, părerea ta este minoritară, cred că decizia este cea corectă, iar majoritarii trebuie să îşi asume responsabilitatea unui partid care înseamnă 200.000 de membri", spunea Roman la acea dată.