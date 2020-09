Dezvăluiri-bombă: Războiul din spatele campaniei electorale - ce ascunde audierea lui Coldea

Interne – Marcel Vela: scandalul înregistrărilor cu clanul Pian

În Guvern, cei mai importanți miniștri stau cu scandaluri uriașe deasupra capului: în ograda de la Interne a lui Marcel Vela, taberele încăierate după moartea liderului clanului Pian se amenință de la distanță cu înregistări: tot mai multe voci spun că e doar o chestiune de timp până să apară public o presupusă înregistrare făcută la celebra întâlnire din biserică între capii poliției, inclusiv oamenii lui Vela, și liderii rămași ai Pianilor, ce se zice că a fost doar amânată de semnale transmise inclusiv în presă că și tabăra adversă va contraataca și ea tot cu înregistrări, așadar un bâlci total.

Nelu Tătaru: dosarul contractului măștilor. Surse: ministrul, în dosar

La Ministerul Sănătății, pe lângă situația extrem de fragilă a gestionării pandemiei, care ar putea să explodeze odată cu terminarea perioadei de concedii și începerea școlilor, mai ales prin supraaglomerarea secțiilor de terapie intensivă, Nelu Tătaru mai stă pe un scandal cât casa odată cu întârzierea distribuirii măștilor pentru persoanele defavorizate și începerea audierilor la DNA în legătură cu acest contract atribuit direct, fără licitație, un dosar în care informațiile pe surse sunt că plângerea îl vizează inclusiv pe ministrul Sănătății care ar trebui să fie audiat în dosar.

Singura întrebare este dacă Tătaru va fi defilat prin fața presei în plină campanie, va fi audiat în secret sau va fi îngropată toată povestea, care a creat deja nervozitate maximă și câteva crize de nervi la nivel înalt. Apoi este ministrul Educației, Monica Anisie, cunoscută și sub supranumele pepsiglas, care, în afară că e sub tirul acuzațiilor pentru haosul începutului de an școlar, ar putea și ea să declanșeze o bombă penală, de data asta privind achiziția de tablete, unde acuză virulent și public Oficiul Național pentru Achiziții Centralizate din ograda colegului de la Finanțe, Florin Cîțu.

Detalii, în materialul exclusiv prezentat de Andreea Sava la "Descoperiți":