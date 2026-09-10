Diana Buzoianu a sesizat CNCD după declarația liderului sindical de la metrou Marian Artimon că "sunt cam multe femei care conduc"

Marian Artimon a spus că sunt "cam multe femei care conduc, iau decizii pentru metrou". Foto: Captură video

USR București cere demisia lui Marian Artimon din Consiliul General al Municipiului București și solicită PSD să îi retragă sprijinul politic, după declarația că sunt "cam multe femei care conduc, iau decizii pentru metrou". Totodată. Diana Buzoianu, ministra Mediului, va sesiza Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) cu privire la afirmațiile acestuia.

Marian Artimon, care deține şi funcția de președinte al Unității - Sindicatul Liber Metrou (USLM) și este consilier general PSD în CGMB.

„Marian Artimon trebuie să își dea demisia din Consiliul General al Municipiului București. Un om care consideră că sunt «cam multe femei» care iau decizii nu poate pretinde că reprezintă toți bucureștenii. În București, femeile nu au nevoie de permisiunea domnului Artimon pentru a conduce, pentru a decide sau pentru a ocupa funcții de responsabilitate”, a declarat Vlad Voiculescu, preşedintele USR Bucureşti.

Diana Buzoianu, ministra Mediului, va sesiza Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) cu privire la declarațiile făcute de Marian Artimon.

„Consider că o asemenea declarație este profund discriminatorie și inacceptabilă din partea unui ales local. Femeile din București sunt ambițioase, muncitoare. Multe dintre ele sunt lidere în comunitățile lor. Nu putem accepta să li se transmită că locul lor nu este la masa deciziei. Voi sesiza CNCD în cazul lui Marian Artimon. Astăzi, un consilier general şi un lider de sindicat care ia decizii pentru sute de mii de femei din București transmite public ideea că acestea ar trebui să stea mai degrabă în bucătărie decât acolo unde se iau deciziile. Aceasta este viziunea pe care PSD o aduce în consiliile generale? În București, femeile au loc la masa deciziei, în funcțiile de conducere și în toate instituțiile publice. Nu vom accepta ca astfel de mentalități să fie normalizate”, a declarat Diana Buzoianu, ministra Mediului.

Preşedintele Unitatea - Sindicatul Liber Metrou (USLM), Marian Artimon, a spus, miercuri, într-o conferință de presă că sunt "cam multe femei care conduc, iau decizii pentru metrou".

"Din păcate, nu vreau, nu vreau să jignesc, cam multe femei care conduc, iau decizii pentru metrou. Nu vreau să jignesc pe nimeni, dar am început să conducem economic, în loc să conducem tehnic. Trenul trebuie condus de un mecanic care trebuie să ştie, nu câţi bani are în buget, care să ştie să conducă trenul. Pentru că în spate are 2.000 de oameni. Iar noi stăm şi ne gândim, băi, putem să promovăm mecanicul 1 să conducă trenul? Nu pot să-l promovez", a spus liderul sindical.