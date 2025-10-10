Diana Buzoianu, amenințată la Baia Mare: “Nu ieșiți de aici, până nu vorbiți cu mine”. A fost nevoie de intervenția jandarmilor

Diana Buzoianu a fost amenințată la Baia Mare. FOTO: Captura video/ Facebook/ Brian Cristian

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a fost amenințată, vineri, de un bărbat în timpul uni ședințe la Baia Mare. Acesta i-a spus ministrei că nu va ieși din sală până când nu va sta de vorbă cu el. În cele din urmă, bărbatul revoltat a fost ridicat de către jandarmi, relatează Antena 3 CNN.

În timpul evenimentului de la Baia Mare, unde Diana Buzoianu s-a întâlnit cu autoritățile locale și județene pentru a discuta despre ecologizarea iazurilor, un bărbat a cerut insistent să ia cuvântul. Pentru că ministra Mediului a evitat să îi răspundă la întrebări, acesta și-a ieșit din fire, s-a ridicat și i-a spus Dianei Buzoianu că nu va părăsi încăperea până când nu îi răspunde la întrebări.

Ovidiu Stan, corespondent Antena 3 CNN, a precizat că în cele din urmă a fost nevoie de intervenția jandarmilor, care l-au scos pe om din sală:

“Situația a fost ușor delicată, deoarece la această întâlnire, din Baia Mare, acolo unde factori de decizie locali și județeni s-au întâlnit pentru a discuta despre problema ecologizării iazurilor, un bărbat a vrut să ia cuvântul de mai multe ori, dar a fost refuzat. Acesta și-a ieșit din fire, s-a ridicat și s-a adresat ministrului Apelor și Pădurilor spunând: ‘Nu ieșiți de aici!’. Imedit reacția ministrului Mediului a fost: ‘Poftim?!’.

Însă bărbatul a continuat: ‘Nu ieșiți de aici, până nu stați de vorbă cu mine!’. A fost suficient ca jandarmii să vină imediat la fața locului și să-l ridice pe bărbat. Acesta a primit o amendă. Ar fi vrut bărbatul să discute despre situația în care se poate extrage lemn din păduri fără să ceară acordul Ocolului Silvic. Vorbim de lemnul pentru foc, lucru care nu este acceptat fără acest acord”.