Diana Șoșoacă l-a demis pe președintele SOS Gorj, iar el ar fi vandalizat sediul. Imagini cu mobilierul și pereții distruși

Diana Șoșoacă l-a demis pe președintele SOS Gorj, iar el ar fi vandalizat sediul. FOTO Antena 3 CNN

Este scandal în filiala Gorj a partidului SOS România, condus de Diana Șoșoacă. Fostul președinte al organizației județene este cercetat pentru furt, după ce sediul formațiunii din Târgu Jiu a fost găsit vandalizat, iar mai multe bunuri și documente ar fi dispărut. Membrii filialei suspectează că gestul ar fi fost o răzbunare, deoarece bărbatul fusese demis cu două zile înainte.

Polițiștii din Târgu Jiu au fost sesizați luni, printr-un apel la 112, de vicepreședintele organizației politice. Acesta a anunțat că sediul partidului fusese vandalizat și că din interior ar fi fost luate mai multe bunuri.

În sediu, pereții și mobilierul ar fi fost distruse, iar membrii organizației au constatat că lipseau atât obiecte, cât și documente.

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Din cercetările polițiștilor a rezultat că, în perioada 17-20 iulie, fostul președinte al organizației județene, un bărbat în vârstă de 62 de ani din comuna Padeș, ar fi ridicat mai multe bunuri din sediu și le-ar fi mutat într-o altă locație.

Bărbatul ar fi intrat în clădire folosind cheile pe care le avea datorită funcției deținute în cadrul partidului. El le-a spus polițiștilor că ar fi mutat bunurile deoarece intenționa să renoveze biroul. Ceilalți membri ai organizației susțin însă că nu fuseseră informați despre existența unor lucrări și nici despre mutarea obiectelor.

Incidentul s-a produs la scurt timp după ce Diana Șoșoacă l-ar fi demis pe bărbat din funcția de președinte al filialei SOS România Gorj. Potrivit membrilor organizației, demiterea ar fi avut loc cu două zile înainte ca sediul să fie găsit vandalizat.

În aceste condiții, unii membri ai filialei consideră că acțiunea fostului președinte ar putea reprezenta o răzbunare. Această ipoteză nu a fost însă confirmată de anchetatori.

Polițiștii au deschis dosar penal pentru furt. Cercetările continuă pentru a se stabili exact ce s-a întâmplat, ce bunuri au fost luate și în ce împrejurări a fost vandalizat sediul. Ancheta se desfășoară sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu.