DOCUMENT. Crin Antonescu, schimb de replici cu Nicușor Dan în scandalul Domino: „Nu ați avut bărbăția să produceți acest document”

Crin Antonescu și Nicușor Dan s-au atacat, din nou pe tema terenurilor din Parcul Herăstrău. Foto: Hepta/Antena 3 CNN

Crin Antonescu și Nicușor Dan s-au atacat, din nou, la dezbaterea organizată de Antena 3 CNN miercuri seara, pe tema terenurilor din Parcul Herăstrău.

Este vorba despre scandalul „Domino”. Primarul general îl acuză pe Antonescu că a semnat acte în urma cărora hectare de teren din Parcul Herăstrău au ajuns pe mâna unor afaceriști controversați. S-ar fi întâmplat în 1999, când Antonescu era ministrul Tineretului și Sportului.

Acum, Nicușor Dan a prezentat și documentele care dovedesc că acele contracte pentru privatizarea celor 34 de hectare au fost semnate în timpul mandatului lui Crin Antonescu.

Schimbul de replici între Nicușor Dan și Crin Antonescu

Crin Antonescu: Caracterizarea unui contracandidat, pe care și-o face el însuși. Un contracandidat, Nicușor Dan, răspunde, întrebat de defecte: ”Lipsa comunicării publice, lent și lipsa unui suficient dialog cu partenerii”. Pentru funcția de președinte care este un maxim comunicator, care trebuie să ia decizii repede, mai ales într-o agendă internațională din ce în ce mai precipitată și care în fiecare zi trebuie să aibă dialog cu partenerii politici, social, societatea. Un om care știe asta despre el și candidează: ori are o disfuncție logică, ori este pus de altcineva să candideze. Dacă cineva care nu poate comunica public, care e lent și nu poate avea dialog și pretinde că e onest, n-ar fi suficient dar n-ar fi adevărat. Un om care spune că ar tăia salariile demnitarilor dar și-a mărit salariul de primar.

Nicușor Dan, în replică: Am fost 4 ani jumate primar, am făcut multe greșeli dar nu cred că are dreptul să critice pe cineva care a făcut niște lucruri cineva care n-a făcut nimic. În al doilea rând, de multe ori domnule Antonescu ați sugerat lucrurile. Eu cred că indiferent de sexul persoanei care va câștiga președinția acesta trebuie să dea dovadă de bărbăție. Dacă spuneți că cineva m-a pus să candidez spuneți și cine. Puțină bărbăție! În al treilea rând, nu eu mi-am mărit salariul, v-ați fi putut informa, l-a făcut Parlamentul României la propunerea guvernului și a făcut-o pentru toți primarii din țara asta, în al patrulea rând e a treia dezbatere, a treia oară când ridicați aceeași problemă.

Domnule Antonescu, ați fost ministrul sportului, în această calitate ați semnat niște acte ilegale, confirmate de instanță, ați spus că e legal, v-am adus deciziile instanțelor care au confirmat ilegalitatea, ați spus că n-a fost în mandatul dvs., am pus aseară pe internet dovada că contractul a fost semnat în mandatul dvs. – 1999-2000.

Ați spus că n-ați semnat dvs., așa e, ați semnat proprietatea și un subaltern a semnat transferul, dar responsabilitatea e a șefului.

Crin Antonescu: Ce am făcut și ce n-am făcut putem să discutăm oricând, e vorba de dvs. Ați infectat și spațiul online și spațiul public cu minciuni, eu am semnat doar două acte perfect legale iar contractul în care intervin rechinii cum spuneți, este aici, n-ați avut curajul sau cum spuneți acum bărbăția, că văd că v-ați făcut sexist, să produceți acest document, acest contract care e într-adevăr contractul în care se vinde unor dezvoltatori imobiliari, încheiat în 28 iulie 2003 la peste trei ani după ce eu am fost ministrul, nici partidul meu nu mai era (la guvernare). Să vedem cum se descurcă vânătorul de rechini. Una peste alta, din 2003 au intrat rechinii în joc, terenul există, rechinii nu l-au mâncat, au făcut doar vreo 22 de restaurante, de ani de zile primăria dispune de decizii de demolare a acelor restaurante, nu v-ați folosit niciodată de ea. Și poate ne spuneți câtă chirie a încasat PMB de la rechini.