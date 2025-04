Cătălin Tolontan desființează ”dezvăluirile” lui Nicușor Dan: Noi n-am găsit legături între Crin Antonescu și oamenii de afaceri

Crin Antonescu și Nicușor Dan, candidați la alegerile prezidențiale. Foto: Colaj Hepta/Agerpres

Jurnalistul Cătălin Tolontan scrie, miercuri, în editorialul ”Dezbatere prezidențială cu David și Goliat” publicat de Hotnews, că, în 1998 el a fost cel care a făcut o investigație legată de baza de la Ștrandul Tineretului, ”care a produs unul dintre documentele pe care le flutură astăzi Nicușor Dan”, dar că jurnaliștii care au lucrat atunci la anchetă nu au găsit legături între Crin Antonescu, pe atunci ministru al Tineretului, și oamenii de afaceri clamați de primarul Bucureștiului în acuzațiile aduse candidatului Alianței PSD-PNL-UDMR.

”În 1998, când Crin Antonescu era ministrul Tineretului și Sportului, el avea aceeași dublă reprezentare a faptelor. Polemist aprig, te surprindea prin inteligență și te dezechilibra prin ranchiuna care continua dincolo de cortină. Uneori, ministrul te dezechilibra în moduri foarte concrete.

După o investigație legată de baza de la Ștrandul Tineretului, care a produs unul dintre documentele pe care le flutură astăzi Nicușor Dan, am fost dat afară definitiv de la ProSport. Erau mai multe investigații în curs, greu de decelat participarea lor. (...)

Cumva mă deranjează că Nicușor Dan folosește povestea, dar e dreptul lui, proprietarul informațiilor publice e doar publicul.

Contează doar că, atunci, în 1998-2000, informațiile presei, acțiunea societății civile (ONG-ul lui Radu Filipescu a luptat enorm) și reacția publicului au prezervat baza verde de la Șosea, cea dintre Arcul de Triumf și Casa Presei Libere.

Confruntarea a durat mult după ce Crin a plecat de la MTS, iar spațiul de acolo e în continuare unul cu terenuri sportive, iarbă și pomi, nu un conglomerat de blocuri imense. Șeful MTS a semnat într-adevăr schimbarea statutului juridic al bazei, dar, ca să fiu complet transparent, noi n-am găsit legături, în acel caz imobiliar, între Antonescu și oamenii de afaceri.

Pe vremea aceea, printre jurnaliștii ”tineri și de toate cele”, cum ar spune azi Crin Antonescu, eram împreună cu Mirela Neag și cu alți colegi. Ne înfruntam, cum ne ducea și pe noi mintea, cu redutabilul ministru al Tineretului și Sportului.

Au trecut peste două decenii și jumătate și zâmbesc când văd că torța a fost pasată. David și Goliat sunt aici. Blamată, deseori cu temei, presa propune totuși nume proaspete oamenilor. E treaba noastră să construim succesiuni. Apar în față ziariști din valul nou.

În schimb, politica a apelat la un experimentat duelist, ca ultimă soluție de salvare. Candidatul PSD-PNL-UDMR a acceptat nominalizarea, loial până la urmă ideii că e nevoie de inteligența lui și de simțul democratic, pe care nu i l-am contestat niciodată lui Crin Antonescu”, scrie Cătălin Tolontan.

Nicușor Dan l-a acuzat pe Crin Antonescu că a fost un "rechin imobiliar". "Prin acte considerate ilegale, terenuri care aparțineau domeniului public al statului — 34 de hectare — au fost transmise unor entități private", a spus Nicuşor Dan, la dezbaterea electorală de la Digi24. Drept răspuns, Antonescu a afirmat că nu este un "rechin" şi l-a ameninţat că îl va da în judecată.

"Avem aici semnătura domnului Antonescu. În rezumat, în 1999, aveam un ministru al Tineretului și Sportului care, în calitate de ministru, a atestat drepturile de proprietate pentru 7 hectare din Parcul Herăstrău în favoarea BTT, 7 hectare pe Strada Tineretului, 9 hectare din Baza Sportivă Pantelimon, 9 hectare din Baza Sportivă Străulești și 2 hectare din Baza Sportivă Băneasa. Ulterior, aceste terenuri au trecut de la stat către BTT (N.r. - Biroul de Turism pentru Tineret), care era o societate în subordinea Ministerului Tineretului și Sportului. În referatul procurorilor, ați fost acuzat ulterior de abuz în serviciu. Prin acte considerate ilegale, terenuri care aparțineau domeniului public al statului — 34 de hectare — au fost transmise unor entități private", este atacul lui Nicuşor Dan la adresa candidatului coaliţiei.

Drept răspuns, Crin Antonescu a afirmat că tot ce a făcut este perfect legal şi l-a ameninţat pe edil că îl va da în judecată dacă nu prezintă documentele originale, cu semnătura sa şi data documentului (N.r. - semnătura lui Antonescu).

"Dacă eu vă dau în judecată pentru aceste afirmații, mă gândesc că, din nou, bieții bucureșteni vor plăti taxe către casele de avocatură. Veți suporta aceste cheltuieli din bugetul Capitalei, adică din banii bucureștenilor. În calitate de ministru, nu am făcut altceva decât să trec în proprietatea privată a statului ceea ce administra compania BTT. Au trecut 20 de ani de atunci. Totul a fost perfect legal. Nu am fost niciodată informat că un procuror îmi cercetează activitatea, nu am fost acuzat, nici chemat la Parchet. Dacă există un contract semnat de mine, să îl arătați. Să îl prezentați sau vă dau în judecată. Trebuie să aveți probe", a răspuns Crin Antonescu.