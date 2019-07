Doi lideri liberali, excluși din PNL. Ce greșeală uriașă au făcut

Foto: Agerpres

Membrii Colegiului Director Judeţean al PNL Caraş-Severin au hotărât excluderea din partid a primarului oraşului Moldova Nouă, Adrian Torma, şi a primarului comunei Grădinari, Valentin Firca, pentru "boicotarea campaniei PNL la alegerile europarlamentare".



"Prin vot secret, membrii Colegiului Director Judeţean al Filialei Partidului Naţional Liberal au validat Decizia din 18 iulie 2019 de excludere din partid a primarilor din Moldova Nouă şi Grădinari, pentru boicotarea campaniei PNL de la alegerile europarlamentare şi pentru referendum, prin non combat electoral, declaraţii publice defăimătoare la adresa colegilor liberali, pentru nerespectarea deciziilor Biroului Executiv, Biroului Naţional Permanent, Biroului Permanent Judeţean şi afişarea publică alături de lideri ai unor partide concurente, inclusiv PSD", a declarat vineri, pentru AGERPRES, preşedintele PNL Caraş-Severin, senatorul Ion Marcel Vela.



Pe lângă declaraţiile defăimătoare la adresa conducerii naţionale şi judeţene ale PNL, în precampanie, campanie sau după alegeri, cei doi primari sunt acuzaţi de neimplicare în lupta electorală şi, mai mult decât atât, de participare la acţiunile Pro România şi PSD. În plus, nemulţumirea faţă de primarul oraşului Moldova Nouă a constat şi în scorul slab, de sub jumătate din cât a obţinut PSD în acest oraş. Potrivit preşedintelui PNL Caraş-Severin, după toate acestea, excluderea reprezintă "o consecinţă firească".



"La PNL, cel mai vechi partid din Europa, se vine cu drag. Aderăm aici nesiliţi de nimeni, pe principii şi valori, iar cine trădează sau confundă partidul cu un SRL a greşit locul şi doctrina", a precizat Ion Marcel Vela.



Preşedintele PNL Caraş-Severin susţine că, deocamdată, nu mai sunt alţi primari vizaţi, dar că oricine încalcă statutul şi deciziile PNL ori "prietenia şi armonia unei echipe care a câştigat alegerile" trebuie să îşi asume consecinţele