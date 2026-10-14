Dominic Fritz, despre dosarul de la DNA: "Dacă există, este în același timp ridicol și revoltător"

Dominic Fritz susține că ancheta DNA pornește de la "o dispută contabilă cu Colterm de acum 5 ani" și că banii au ajuns integral la compania de termoficare. Foto: Hepta

Fostul primar al Timișoarei, Dominic Fritz, a reacționat miercuri pe Facebook după apariția informațiilor potrivit cărora DNA a deschis un dosar penal pentru abuz în serviciu care vizează conducerea Primăriei Timișoara. Fritz susține că ancheta pornește de la "o dispută contabilă cu Colterm de acum 5 ani" și că banii au ajuns integral la compania de termoficare.

"Acum vin și după echipa mea. Se pare că este în lucru un dosar penal la DNA pentru mai mulți oameni din Primăria Timișoara, pentru o dispută contabilă cu Colterm de acum 5 ani, îmbrăcată în cuvântul «deturnare». Doar că, la fel ca multe dosare politice care sunt la modă, nu a furat nimeni niciun ban", a scris Fritz.

Fritz a precizat că nu are nicio calitate în dosar și că nu a primit nicio informare oficială, dar spune că cunoaște speța.

"Așa și Primăria Timișoara a primit 67 milioane de la guvern și a virat acești bani mai departe la compania municipală Colterm, conform legii. Ban cu ban. Nu a luat nimeni nimic acasă", a susținut Fritz.

El a spus că Guvernul nu putea vira banii direct companiei, pentru că ar fi fost ajutor de stat ilegal, iar Primăria putea da bani legal doar în cadrul contractului de delegare a serviciului de termoficare, avizat de Consiliul Concurenței. Potrivit lui Fritz, Ministerul Finanțelor a comunicat atunci în scris că banii pot fi virați doar în contul de "subvenții", în timp ce Colterm ar fi vrut să îi primească drept "transfer" suplimentar, în afara contractului.

"DNA pare acum să zică că trebuia să facem altfel atunci. Sunt ferm convins că dacă am fi făcut-o altfel, acum am avea un dosar penal pentru obținerea unor foloase necuvenite în favoarea Colterm și ajutor ilegal de stat", a scris fostul primar, adăugând că alte primării care au procedat la fel „nu au nicio problemă cu DNA”.

Fritz a spus că dosarul, "dacă există", este "ridicol și revoltător".

"Când DNA vine după funcționari care încearcă să-și facă treaba cu bună credință, în loc să investigheze corupția reală și averile obscene ale unor politicieni, duce în derizoriu toată lupta anti-corupție", a scris el.

Fritz a amintit că, de când a devenit primar, Colterm a primit peste un miliard de lei subvenții din bugetul Timișoarei, iar municipalitatea a investit sute de milioane de lei în reabilitarea rețelei. El a enumerat și momentele dificile prin care a trecut sistemul de termoficare: neplata certificatelor din 2020, intrarea Colterm în insolvență și întreruperea serviciului timp de cinci zile în octombrie 2021.

Direcția Națională Anticorupție (DNA) a deschis un dosar penal care vizează toată conducerea Primăriei Timișoara, acuzată de abuz în serviciu. Fostul primar, Dominic Fritz, viceprimarul USR Ruben Lațcău, care acum conduce administrația timișoreană, administratorul public Marius Creiveanu și mai mulți funcționari, sunt acum în atenția procurorilor. Anchetatorii au cerut oficial Primăriei Timișoara să le fie trimise mai multe documente din perioada 2021 - 2022, fiind suspectați că au deturnat 68 de milioane de lei.

Surse bine informate au confirmat, în exclusivitate pentru Antena 3 CNN, faptul că ancheta DNA a pornit după ce administratorul judiciar al Colterm a descoperit că banii pe care Ministerul Dezvoltării i-a transmis ca subvenție pentru acoperirea creșterii prețului gigacaloriei nu au ajuns în conturile Colterm sub această formă, ci administrația Fritz a deturnat fondurile.

Deși avea obligația de a transfera banii către Colterm în maximum trei zile după ce aceștia i-au ajuns în conturi, Primăria Timișoara a achitat din aceste sume facturi pe care le avea de plătit către societatea de termoficare.

Dosarul DNA nu este singura problemă pentru Dominic Fritz, liderul USR pierzându-și mandatul după ce a fost găsit în conflict de interese administrativ.

ANI îi investighează averea după ce Antena 3 CNN a semnalat neconcordanțe grave în declarațiile de avere privind cumpărarea terenului și vilei din Timișoara împreună cu soția sa.