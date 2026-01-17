Dominic Fritz: Miniștrii USR nu se opresc din reforme, chiar dacă sunt atacați zilnic

Dominic Fritz. sursa foto: Agerpres

Președintele USR, Dominic Fritz, susține că miniștrii formațiunii vor continua reformele anunțate, în ciuda atacurilor constante. El spune că, în actuala coaliție de guvernare, persistă tensiuni între cei care apără sistemul existent și cei care încearcă să îl schimbe.

„Nu ştiu dacă pace e cuvântul potrivit. (...) În continuare o să fie o coaliţie în care avem o parte care îşi doreşte să păstreze cât mai mult timp status quo-ul, pentru că sunt cei care profită momentan de acest status quo, care menţin o reţea de privilegiaţi în statul român şi o parte care îşi doresc să răstoarne, să zicem, situaţia, spre mai bine, să reducă din privilegii, să se lupte pentru oamenii de rând, pentru un stat mai suplu şi acolo o să vedem în continuare ciocniri. Ce vă pot promite este că noi, din partea USR, nu ne lăsăm intimidaţi, miniştrii noştri chiar dacă sunt atacaţi în fiecare zi pentru curajul lor nu se vor opri din a face reforme”, a declarat Dominic Fritz, vineri seară, la postul local de televiziune Europa Nova.

Întrebat dacă în România mai este posibilă „curăţenia” în sistemul public, liderul USR a răspuns că „în orice situaţie se poate face ceva”.

„O să deranjăm în continuare, nu o să se oprească asta şi, prin urmare, nu o să se oprească nici reacţiile negative. Dar eu cred că sunt destui români care se aşteaptă să facem curăţenie”, a mai spus Fritz.