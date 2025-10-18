Dominic Fritz: „Nu e un mariaj din iubire. Dar coaliția trebuie să continue pentru stabilitatea României”

Dominic Fritz, preşedintele partidului Uniunea Salvați România. Sursa foto: Agerpres

Președintele USR, Dominic Fritz, recunoaște că actuala coaliție de guvernare este una complicată, dar spune că România are nevoie de stabilitate și de continuarea reformelor începute.

„Este o coaliție dificilă, nu este un mariaj din iubire, asta e clar. Avem o parte care instinctiv trage mai mult să păstreze statusul quo și o parte care e instinctiv, trage mai mult pentru a schimba lucrurile”, a declarat acesta la Antena 3 CNN.

Liderul USR afirmă că, în pofida tensiunilor, formațiunea sa rămâne implicată în actul de guvernare, considerând că alternativa ar fi mai periculoasă.

„Eu cu siguranță mă aflu în această tabără mai reformistă și dacă nu am avea acest pericol extrem al extremiștilor, atunci cu siguranță nu am fi în această coaliție. Și asta înseamnă că nici viața în coaliție nu face întotdeauna plăcere. Dar până la urmă, importante sunt rezultatele”, mai spune Dominic Fritz.

Fritz susține că, în ultimele luni, Guvernul a reușit să stabilizeze situația bugetară, chiar dacă riscurile economice nu au dispărut.

„Cred că am luat niște decizii importante, am stabilizat situația bugetară, chiar dacă pericolul încă nu a trecut și încă avem un deficit mult prea mare, pentru că guvernul anterior s-au angajat la niște cheltuieli complet absurde”, precizează acesta.

În același timp, liderul USR și-a reafirmat încrederea în premierul Ilie Bolojan, pe care îl consideră omul potrivit pentru a conduce România în această perioadă dificilă.

„Eu am încredere în Ilie Bolojan. Cred că este cel mai bun premier pe care România ar putea să-l aibă în acest moment. Nu văd o alternativă la el. Și de aceea, încă o dată, stabilitatea României cere să continuăm aceste reforme împreună cu Bolojan în această coaliție”, consideră acesta.

Fritz admite că parteneriatul de guvernare a fost unul de compromis, dar spune că USR va rămâne parte a coaliției pentru a garanta continuitatea reformelor.

„Pentru mine, eu o să lupt în continuare și partidul meu o să luptăm în continuare, nu o să ieșim de la guvernare, dar trebuie să vedem cum regăsim nu doar legitimitatea, dar și un consens politic și un consens democratic, până la urmă, să schimbăm acest sistem, pentru că oamenii nu mai înțeleg și încrederea a scăzut atât de mult a oamenilor în sistemul democratic în România”, mai spune Dominic Fritz.

Întrebat ce notă ar da actualei coaliții de guvernare, răspunsul lui Fritz a fost că „între 6 și 7. Deci mai este mult spațiu de dezvoltare”.