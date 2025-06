Dominic Fritz recunoaște că l-a vorbit „un pic” de rău pe Sorin Grindeanu

Congresul USR l-a validat sâmbătă pe Dominic Fritz în funcţia de preşedinte al partidului. Foto: Hepta

Președintele USR Dominic Fritz a spus, sâmbătă, că nu și-a închipuit niciodată că va ajunge să negocieze un Guvern alături de Sorin Grindeanu. Liderul USR a precizat în discursul său de la Congresul partidului, că l-a vorbit „un pic de rău” în trecut pe președintele interimar al PSD și că dacă i-ar fi spus cineva că va discuta cu acesta pentru a forma un Executiv ar fi zis că e „nebun”. Totuși, Dominic Fritz a subliniat că intrarea la guvernare a USR alături de PSD-PNL-UDMR este decizia responsabilă.

Președintele USR a spus că România se află într-o criză atât de profundă încât e nevoie de colaborare inclusiv între adversarii politici.

„În ianuarie 2017 la Berlin eram pe canapea, citeam pe Facebook că s-a dat un OUG care urma să arunce în aer România. Dintr-un impuls spontan am luat metroul și am mers în față la Ambasada României, unde m-am întâlnit cu alți români. În zilele următoare am revenit la Timișoara, am vorbit la un protest, era al naibii de frig. Am vorbit un pic de rău de premierul de atunci Sorin Grindeanu, timișorean de-al meu.

Am încercat să fac rost de telefonul lui Vlad Voiculescu și am vorbit o oră la telefon: trebuie să facem ceva, să ne organizăm. Dacă îmi spunea cineva că o să dureze doar câțiva ani și o să fiu eu șeful lui Vlad Voiculescu și o să negociez un Guvern împreună cu Sorin Grindeanu, aș fi zis că e nebun.

Ceea ce a părut o imposibilitate a devenit realitate USR a devenit o forță principală a țării, iar țara e într-o criză atât de mare încât trebuie să găsim o formă de colaborare chiar și cu adversarii noștri politici. Facem acest lucru dintr-un profund sens al responsabilității față de această țară.”, a spus liderul USR în discursul său.

Congresul USR l-a validat sâmbătă pe Dominic Fritz în funcţia de preşedinte al partidului, după ce acesta a câştigat, în urmă cu o săptămână, alegerile interne pentru conducerea formaţiunii. La congres a participat și premierul desemnat Ilie Bolojan. Ulterior, conducerea USR se va reuni într-o ședință pentru a-și vota miniștrii care vor face parte din viitorul Guvern.

Tensiuni între USR și PSD

Liderii USR și PSD au început să se certe încă de dinainte de a intra la guvernare. Mihai Fifor și Cristian Ghinea au avut un schimb dur de replici în urmă cu trei zile.

Președintele PSD Arad, Mihai Fifor, a acuzat USR de agresivitate și populism, după ce senatorul USR Cristian Ghinea a afirmat că PSD „mănâncă rahat” atunci când spune că Guvernul trebuie să crească taxele în 2025 pentru că „așa scrie în PNRR” și că „are fetișuri cu ADS, RAAPPS, pământ și sedii de lux pentru sinecuri”.

Mai mult, unii lideri social-democrați sunt supărați și pentru că USR a obținut, la negocierile dintre partide, în urma intervenției Președintelui Nicușor Dan, ministere „mai bune” decât cele obținute de PSD.

Totodată, prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu a prevestit că deși Coaliția va funcționa bine cel puțin un an, cu siguranță USR se va certa cu PSD și cu toată lumea.