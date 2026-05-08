Dominic Fritz respinge „fără echivoc” refacerea coaliției: „PSD trebuie să spună cum vrea să guverneze această țară”

Guvernul Bolojan a fost demis, marți, după ce Parlamentul a votat pentru moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR. Foto: Agerpres

Dominic Fritz a declarat vineri, în exclusivitate la Antena 3 CNN, că USR respinge „ferm și fără echivoc” refacerea coaliției cu PSD. Președintele USR a spus, de asemenea, că PNL a decis să intre în opoziție, USR va colabora exclusiv cu PNL, iar social-democrații trebuie să rezolve acum această criză și să spună „cum vor să guverneze această țară”.

Dominic Fritz a spus că în acest moment nu se conturează o majoritate care să desemneze un premier.

„Înainte să existe un nume de premier trebuie să existe o majoritate și înainte de asta trebuie să existe un minim de consens despre direcția în care să meargă România. Iar PSD cu votul lor alături de AUR ne-au spus că nu mai vor să facă reforme, vor să folosească bugetul de stat ca pușculiță de partid, vor să-și pună pilele și amantele în tot felul de posturi publice, vor să facă deficite mari pentru a împărți tot felul de cadouri. Noi nu mai putem să stăm la dispoziția lor.

Nu văd în acest moment o majoritate care ar putea să desemneze un nou premier. Ilie Bolojan e în acest moment premierul României, chiar dacă interimar, face o treabă bună, are o susținere populară foarte largă. E susținut și de USR. Ar trebui să continue această muncă. Dar PSD și AUR l-au demis, vor altceva, să ne explice ei cum vor să rezolve această criză”, a spus președintele USR.

Întrebat dacă în opinia sa Ilie Bolojan mai poate fi propus din nou pentru funcția de premier și cum va acționa USR dacă liberalii avansează acest scenariu, Dominic Fritz a răspuns:

„Din punct de vedere constituțional pentru noi, desigur. Dar discuția nu e despre chichițe din lege, ci care e răspunsul la haosul pornit de PSD. (...)

Decizia PNL ați văzut-o. E să meargă în opoziție, decizia USR a fost să invite PNL la o colaboarare, invitație acceptată. Nu se pune acum problema de a propune un premier. De aceea nu vă răspund. PSD trebuie să spună cum vrea să guverneze această țară”, a explicat liderul USR.

„Resping ferm și fără echivoc ideea de a reface această coaliție”

Dominic Fritz a mai spus că nu are informații că liderii social-democrați ar încerca să pună presiune pe parlamentarii USR pentru a se răzgândi, dar a precizat că în ultimele 48 de ore el nu a vorbit cu niciun lider de la PSD și că în partidul său nu vor exista „trădări”.

„Aș avertiza să nu vedem asta ca pe o ceartă între niște partide, stăm la o bere și ne împăcăm. Ce a făcut PSD a fost să șantajeze constant această coaliție cu o majoritate paralelă cu partidul extremist AUR.

Nu a fost prima dată când au votat cu AUR în Parlament. Cu un astfel de partener nu poți lucra. Acum au trecut o linie roșie. Nu a fost o moțiune împotriva unui premier, dacă citiți textul vedeți că PSD are cu totul o altă viziune pentru această țară. Vrea să refacă Guvernul Ciolacu-Ciucă. De ce USR și PNL să valideze o astfel de abordare?

Despre tema trădării, eu nu știu ce colegi și dacă au fost contactați. Noi azi am avut o ședință a biroului național. Nu a fost nimeni care ar fi propus să ne întoarcem la masa negocierilor cu PSD. Dimpotrivă, credem că soluția corectă e să facem o acțiune coordonată cu PNL”, a spus liderul USR.

Președintele USR a adăugat că acum 10 luni partidul său a acceptat cu dificultate să intre într-o alianță cu PSD crezând că „vor să schimbe ceva”.

„Nu vor să schimbe nimic, dimpotrivă vor înapoi la resurse, la putere, vor să împingă România spre o cale care ne duce mai degrabă spre est decât spre vest.

(...) Nu știu cât de clar să mai fiu, resping ferm și fără echivoc ideea de a reface această coaliție”, a mai spus Fritz.

Fritz: Nu-l văd pe Nicușor Dan apropiat de PSD

Dominic Fritz a exclus și o apropiere între PSD și Nicușor Dan, susținând că e un „narativ împins de PSD”.

„Nu-l văd deloc apropiat de PSD. Știu că ăsta e un narativ pe care mai ales PSD dorește să îl împingă în ultimele zile. Îl văd preocupat de rolul lui constituțional, el pe persoană fizică are păreri politice, dar încearcă să mențină un echilibru, să fie un președinte pentru toată țara și să țină o cale de dialog cu toți actorii. Nu am ce să îi reproșez, dar în niciun caz nu există o apropiere cu PSD”, a spus edilul.

Întrebat dacă crede că PSD ar fi făcut acest pas, de a trânti Guvernul Bolojan, fără girul președintelui Nicușor Dan, Dominic Fritz a răspuns: „Așa cum i-am cunoscut, ei sunt gata să treacă orice fel de linie roșie indiferent de gir sau nu și să încalce orice formă de cuvânt și respect instituțional”.

Dominic Fritz a refuzat să dezvăluie ce i-a spus Nicușor Dan când s-au întâlnit să discute la Cotroceni, liderul USR fiind primul contactat de președinte după moțiunea de cenzură.

„Dacă președintele își dorește să vorbească despre ce spune el o va face. Ce pot să vă confirm e că președintele a ascultat foarte atent, e preocupat de ceea ce se întâmplă și cred că înțelege foarte bine poziția USR. Nu cred că există dubii privind abordarea noastră.

Și PSD eu nu înțeleg de ce de săptămâni întregi se prefac de parcă deciziile luate de conducerile partidelor nu au nicio valoare.”

Interviul cu președintele USR poate fi urmărit aici:

Declarațiile președintelui USR au venit la foarte scurt timp după ce președintele UDMR Kelemen Hunor le-a cerut, vineri, liderilor PSD, PNL şi USR să renunţe la orgolii şi „consideraţiile tactice” şi să încerce să discute pentru a vedea dacă se poate reface majoritatea pro-europeană.

„În primul rând, trebuie să verificăm dacă majoritatea pro-europeană anterioară se va putea forma din nou: PSD, PNL, USR, UDMR și fracțiunea minoritară. Avem nevoie de un premier-candidat instruit profesional, credibil politic și capabil să facă față crizei politice, guvernamentale și bugetare în același timp, nicio figură politică nu vede un rival în el”, a spus președintele UDMR.

Guvernul Bolojan a fost demis, marți, după ce Parlamentul a votat pentru moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR.

Imediat după, Sorin Grindeanu i-a cerut lui Ilie Bolojan să demisioneze și a anunțat că PSD își dorește să rămână la guvernare, iar fosta coaliție să fie refăcută, „poate ajustată”, inclusiv cu un alt premier de la PNL.

Însă, liberalii s-au reunit în ședință și au decis că nu mai vor să intre într-o nouă alianță cu PSD și au anunțat chiar că vor trece în opoziție.

Președintele Nicușor Dan a început discuțiile informale la Palatul Cotroceni cu liderii politici pentru a găsi o soluție de ieșire din criză. În acest moment, România nu are un guvern cu puteri depline, Guvernul Bolojan poate adopta doar decizii strict administrative, care țin de buna funcționare a statului.