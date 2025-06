Dominic Fritz și-a anunțat candidatura la președinția USR. Foto: Hepta

Liderul interimar al USR, Dominic Fritz şi primar al municipiului Timişoara, anunţă că va candida la preşedinţia formaţiunii.

Într-un mesaj trimis pe grupurile interne, Fritz cere o resetare strategică și repoziționarea USR-ului ca partid de centru.

Liderul interimar al USR a adăugat că la formularea viziunii sale pentru formaţiune a plecat de la întrebarea: ce trebuie să facă USR ca să câştige alegerile, aşa cum a reuşit Nicuşor Dan?

”Nicuşor Dan a câştigat cu o strategie electorală centristă, pragmatică şi unificatoare, fără să renunţe la valorile lui. Este ceea ce am făcut şi noi pentru a câştiga primării în oraşe şi comune. S-a adresat tuturor cetăţenilor, din toate categoriilor sociale şi i-a mobilizat pe cei care vor o Românie modernă, nu una care se întoarce în timp, care vor o societate deschisă şi o democraţie funcţională, nu închidere, ură şi dezbinare. Iar aceşti alegători sunt peste tot: în oraşele mari, dar şi în cele mici şi sate. Ei reprezintă centrul care respinge atât politica de tip feudal practicată de partidele clasice, dar şi populismul radical şi iresponsabil al AUR. Aceasta este noua axă politică a României. USR trebuie să se regăsească în centru, acolo unde sunt atât alegătorii noştri actuali, cât şi alţii care l-au ales pe Nicuşor Dan, dar încă nu sunt votanţi USR”, a susţinut el.

”Să ne întrebăm în fiecare zi şi mai mult: ce aşteaptă cetăţenii de la USR? Să nu ne temem de diversitatea noastră şi să ne uniformizăm, ci să o folosim ca pe o resursă de coeziune internă şi de deschidere către societate. Să construim împreună, în comunităţi şi clustere, soluţiile pentru astăzi şi viziunea pentru România de mâine. Să ne digitalizăm mai mult pentru a comunica mai eficient între noi şi cu alegătorii”, a continuat el.

Pe fondul speculaţiilor în ceea ce priveşte cetăţenia sa, Fritz a clarificat că îi revine dreptul să facă parte dintr-un partid politic, dar şi să-l conducă potrivit legislaţiei din România, iar obţinerea cetăţeniei este o chestiune birocratică.

”Legislaţia din România îmi conferă dreptul de a fi membru al unui partid politic, şi implicit de a-l conduce, iar acest drept a fost deja testat în justiţie, cu ocazia contestărilor la candidatura mea la Primăria Timişoarei în 2020 şi în 2024. De un an de zile sunt şi parte din conducerea USR. Vă asigur că fac acest pas după ce am discutat cu jurişti importanţi din România, cu o practică de zeci de ani, inclusiv în drept constituţional. Obţinerea cetăţeniei, pe care mi-o doresc atât de mult, e doar o chestiune birocratică, cu dosarul depus de un an şi cu toate condiţiile îndeplinite”, a explicat el.

Dominic Fritz mai spune că USR trebuie să se deschidă către o societate diversă şi a facut un apel la unitate şi responsabilitate, cu promisiunea că va pune interesul partidului pe primul loc.

În cursa pentru şefia foramţiunii intră şi fostul ministru PNL, actuală membră a USR - Violeta Alexandru.