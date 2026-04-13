Dragoș Pîslaru anunță că Parchetul European anchetează achizițiile de microbuze școlare electrice prin PNRR

Dragoș Pîslaru: "Sper ca ancheta să se desfășoare cât mai rapid". Foto Dragoș Pîslaru / Facebook

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a anunțat, luni seara, că a primit confirmarea oficială că Parchetul European (EPPO) a început investigația în cazul achizițiilor de microbuze școlare electrice prin PNRR.

„Am primit, din partea Parchetului European, confirmarea oficială că a început investigația în cazul achiziției microbuzelor electrice școlare prin PNRR, pe baza sesizării pe care am făcut-o.

Sper ca ancheta să se desfășoare cât mai rapid și, dacă se dovedește că legea a fost încălcată, toți vinovații să plătească”, a anunțat Dragoș Pîslaru într-o postare pe Facebook.

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a anunțat în august 2025 că va trimite Corpul de Control pentru a verifica felul în care Consiliile Judeţene au achiziţionat 1300 de microbuze şcolare electrice prin PNRR.

Microbuzele au fost cumpărate prin fonduri europene la prețuri supraevaluate, ajungând şi la valoarea de 260.000 de euro.

O anchetă a publicației Reporter de Iași a scos la iveală că microbuzele cumpărate prin PNRR de consilii județene din toată țara au fost achiziționate la prețuri supraevaluate.

Întrebat anul trecut la Antena 3 CNN despre acest caz, președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe, a declarat că îl „înfurie” și pe el faptul că instituția pe care o conduce a plătit 200.000 de euro pentru un microbuz școlar electric, dar achiziția a respectat legislația.

Întrebat de ce Consiliul Județean Iași a plătit 202.800 de euro, fără TVA, pentru un microbuz școlar, iar la Brașov același microbuz, de la aceeași firmă, a costat 148.600 de euro, Costel Alexe a insistat că deși prețul este „regretabil” nu el a făcut oferta.

„Consiliul Județean Iași a respectat întocmai ghidul transmis de Ministerul Educației. Noi nu am făcut altceva decât pe baza acestui ghid să facem aceste licitații și la nivel național s-a ajuns la astfel de prețuri regretabile.

Eu nu am intervenit și nu intervin în licitații publice. Noi nu facem achiziții publice directe. La licitația de la Iași au fost 4 oferte, 50 de clarificări, în urma desemnării de către specialiștii de la Achiziții de la CJ un câștigător, nu a fost depusă nicio contestație după, nu eu fac oferta. În țară au fost prețuri diferite la aceste microbuze. De la Olt, la Iași, la Bihor, la Cluj, la Constanța, toate celelalte județe”, a spus atunci Costel Alexe.

Licitaţiile de microbuze au fost demarate prin programul PNRR după ce Uniunea Europeană a prevăzut o achiziţie de 3200 de microbuze pentru România în valoare de 250 de milioane de euro. Preţul prevăzut pe microbuz era de 78 de mii de euro.