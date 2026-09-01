Dragoș Pîslaru insistă că Legea salarizării trebuie adoptată: „Este opţiunea potrivită pentru România”

Săptămâna trecută, Dragoş Pîslaru a anunţat că negocierile pentru Legea salarizării unitare au eşuat oficial. Foto: Agerpres

Dragoș Pîslaru a declarat că Legea salarizării unitare trebuie adoptată pentru că este „opțiunea potrivită” pentru România, nu doar pentru că a fost un jalon în PNRR. Ministrul interimar al Muncii a adăugat că este „mâhnit” că a existat un „premiu” de 770 de milioane de euro, dar partidele nu au putut ajunge la un compromis. De asemenea, Pîslaru i-a acuzat pe foștii miniștri ai Muncii de la PSD că nu au publicat niciun proiect al Legii salarizării în transparență publică și acum „mint”, relatează Agerpres.

„Cred cu adevărat că adoptarea unei legi de salarizare unitară este opţiunea potrivită pentru România şi că nu trebuie să o faci numai că este jalon în PNRR. Dar nu poţi să nu îmi ascund mâhnirea în condiţiile în care aveai totuşi un premiu, de 770 de milioane de euro, şi nu te-a interesat să găseşti un echilibru (...). Dacă lucrul ăsta Partidul Social Democrat l-a respins, evident, trebuie să-şi asume responsabilitatea”, a spus Dragoş Pîslaru.

Ministrul interimar al Muncii a anunțat că joi va avea o discuţie cu echipa de la SG Reform cu privire la Legea salarizării şi partea de decarbonizare, o reformă care nu a fost terminată la timp şi alta pentru care s-a decis amânarea calendarului.

Dragoș Pîslaru a spus că, la această ședință, va întreba și dacă va avea vreun impact o posibilă adoptare a Legii salarizării în perioada următoare, înainte de luna noiembrie.



„Din perspectiva Ministerului Muncii, de data aceasta, ultima versiune pe care am discutat-o cu partidele politice a fost pusă public, deci ea este la dispoziţia partidelor politice şi acesta este mandatul de secretariat tehnic.

Nu vă ascund că joi voi pune întrebarea: dacă se adoptă legea în perioada următoare, înainte să zicem de luna noiembrie, când ar trebui România să aibă cererea de plată finală, are vreun impact? Profesional vă pot spune în acest moment că, potrivit regulilor PNRR, orice depăşeşte 31 august nu are şanse să mai fie decontat. Dar nu înseamnă că nu voi urmări interesul României punând întrebările legate de acest lucru”, a declara Pîslaru.

Pîslaru acuză PSD: Din 2022 încoace n-am avut niciun proiect publicat

Dragoș Pîslaru a declarat că, din 2022, cei trei miniştrii ai Muncii, de la PSD, nu au publicat în dezbatere niciun proiect al acestei legi, în timp ce în mandatul său au fost publicate trei versiuni de proiecte.



„Oricât de mult veţi încerca să spuneţi că pe o lege care trebuia pregătită din 2022 până în prezent vina este a celui care a încercat în trei luni, cu două ministere în paralel pe cap, să salveze ultima mare reformă....(...) Realitatea este că din 2022 încoace n-am avut niciun proiect publicat de PSD, cu trei miniştri ai muncii, niciunul”, a spus ministrul.

Pîslaru susține că proiectul pe care fostul ministru Petre-Florin Manole a spus că l-a lăsat în minister la momentul demisiei sale „în mod intenţionat n-a fost publicat în transparenţă”

„Nu a existat vreodată vreo versiune de proiect pe care PSD să-l pună pe masă pe salarizare. În mandatul meu de 100 de zile am avut trei versiuni de proiecte publicate. Una, cu 8 miliarde lei, care a declanşat proteste vehemente din partea sindicatelor, a 2-a cu 12,1 miliarde, care era maximul agreat cu Ministerul de Finanţe şi Comisia Europeană pe care îl puteam gestiona. (...) Toate încercările de la varianta aceea de pe 17 iulie au fost în discuţie cu Comisia Europeană. Oricine vă va spune că nu ştia versiuni, că nu ştia lucruri, minte, pentru că a fost clară gestiunea şi medierea Administraţiei Prezidenţiale pe acest proiect.

Pentru ultima oară mai aduc acest argument foarte clar: 4 ani de zile pierduţi, nicio versiune de proiect propusă societăţii, nicio consultare publică transparentă cu sindicatele, multe pretenţii că au nişte soluţii magice care nu există. Iar ce a pus pentru mine capac a fost faptul că au acum tupeul să iasă public să zică: o să venim noi cu o versiune şi o adoptăm noi.(...) Mi-am făcut lucrurile alături de echipă, în mod profesionist. Cei care au participat la acest exerciţiu ştiu foarte bine cronologia, chiar dacă mint fără ezitare şi fără să le mişte o sprânceană la emisiunile de seară la televizor. Eu v-am spus foarte clar şi concluziile le poate trage orice român care urmăreşte”, a explicat Dragoş Pîslaru.



Săptămâna trecută, Dragoş Pîslaru, care este şi ministrul interimar al Muncii, a anunţat că negocierile pentru Legea salarizării unitare au eşuat oficial, iar în ciuda tuturor eforturilor depuse de Guvern şi Ministerul Muncii şi a medierii asigurate de Administraţia Prezidenţială consensul nu a putut fi atins.

Președintele Nicușor Dan a anunțat, la data de 26 august, cu 5 zile înainte de termenul limită, că negocierile pe legea salarizării s-au încheiat fără rezultat.

Cele patru partide implicate – PSD, PNL, USR și UDMR – nu au reușit să cadă de acord asupra unei reforme pe care șeful statului a descris-o drept esențială pentru întregul sistem bugetar.

Jaloanele din PNRR au avut termen-limită data de 31 august

PNRR a fost renegociat și redus de trei ori: prima oară în decembrie 2023, ultima dată în iulie 2026. Valoarea totală a ajuns la 20,1 miliarde de euro, din care 13,57 miliarde granturi. Diferența nu poate fi contabilizată integral drept „bani pierduți”, întrucât o bună parte reprezintă împrumuturi la care România a renunțat sau investiții eliminate ori restructurate pentru că nu mai puteau fi finalizate la termen.

Până la 12 august 2026, potrivit datelor MIPE, România încasase efectiv 12,97 miliarde de euro. O parte din fondurile UE au fost deja prinse în bugetul de stat pe acest an – 98,7 miliarde de lei venituri de la UE (4,8% din PIB), din care 33 de miliarde de lei din componenta nerambursabilă a PNRR. Anul viitor, veniturile din fonduri europene scad la 59 de miliarde de lei, pentru că PNRR dispare.