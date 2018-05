Elena Udrea: Încă de mică visam să conduc România. Cred că aș putea-o salva

Fostul ministru al Dezvoltării Elena Udrea crede că ar putea salva România. Într-un interviu acordat în Costa Rica jurnalistului Costin Ștucan de la Gazeta Sporturilor, Udrea își dezvăluie ambițiile prezidențiale.

"Sloganul este: “Miniștrii pleacă, noi rămânem”. Nu se mai întâmplă nimic în România. Nu mai vine niciun ban european, nimic, nimic! Ţara este exact așa cum merită cetăţenii ei! Exact așa, își merită ţara pe care o au!

Ce vreţi să spuneţi cu “exact așa”?

Exact așa. Exact așa cum merită cetăţenii ei!

Și dumneavoastă ce aţi putea să faceţi altfel?

Cred că aș putea-o salva. Eu cred că destinul meu ăsta este!

Să vedeţi Costa Rica și să vă întoarceţi…

(Taie întrebarea) Am destulă experienţă. Am venit să mă protejez într-o situaţie delicată care părea posibilă. Am zis: “OK, cum mă apăr eu din pușcărie 6 ani?”.

E ceva ce aţi dorit să faceţi când eraţi copil și nu aţi făcut?

Nu. Eu am visat când eram mică să conduc ţara.

Serios? Cum poate cineva să viseze asta?

Asta am visat! Să fac ceva important, ceva major. Ceva pentru oameni. Să fac ceva mare. Eu în clasa a noua, eram încă pe timpul lui Ceaușescu, deja mă pregătisem să preiau organizaţiile UTC, să intru în partid. Nu eram o familiarizată cu…

Aţi fi fost o comunistă de nădejde.

Cine știe?, poate eram tot așa, o revoluţionară. Un om care încerca să schimbe lucruri. Dar probabil că nu apucam zile multe nici acolo. Mă rezolvau repede și ăia. Deci nu, altceva nu cred că aș fi făcut. Am stat și m-am gândit, până la urmă ce aș face și aici. Unul dintre argumentele pentru care am ales să vin în Costa Rica este și că aici sunt lideri politici care au fost abuzaţi în ţările lor și apoi s-au întors și au condus ţara.

Eu acum 4 ani aș fi fost un președinte mai bun decât Iohannis. Incomparabil! Poate și mai bun decât ar fi fost Ponta. De ce Iohannis a putut să conducă România și eu nu?! Da, a făcut lucruri ca primar, dar nu e suficient. Dar de ce ar trebui să renunţ la politică? Convingerea mea este că aș fi un președinte foarte bun pentru România."