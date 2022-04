Ce o așteaptă pe Elena Udrea în cei 6 ani de închisoare la Târgșor. A contestat arestul în Bulgaria și a închiriat o locuință

Contestația a fost depusă în această dimineață de către avocata Elenei Udrea din Bulgaria, o avocată celebră de acolo. Prin aceasta se solicită revocarea sentinței și emiterea unei alte măsuri preventive mai blânde.

Elena Udrea va ajunge să își ispășească pedeapsa de 6 ani de închisoare din Dosarul "Gala Bute" la Penitenciarul de Femei Târgușor Nou, dacă va fi adusă în țară.

Contestația urmează să se judece joi, 14 aprilie. Elena Udrea speră la o măsură mai blândă, cel mai probabil o măsură de arest la domiciliu.

Elena Udrea și-a închiriat chiar și o locuință în Bulgaria pentru următorii 7 ani, tocmai pentru a demonstra că nu are de gând să fugă de acolo. Dar asta nu a fost suficient pentru judecătorul de acolo care a spus că există acest pericol astfel încât rămâne de văzut ce se va întâmpla în continuare.

Elena Udrea a vorbit, în urmă cu ceva timp, despre traumele trăite în închisoarea din România.

”Eu am trecut relativ bine peste momentul acela pentru că eram în mijlocul unei bătălii, știam cu cine mă lupt, știam cine îmi sunt adversarii, știam de ce mi se întâmplă lucrul acesta și eram acolo într-o etapă pe care o duceam în lupta aceasta cu sistemul pe care deja îl devoalasem. Deci nu am fost neapărat traumatizată pentru că aveam o miză. Ce mi se întâmpla mie avea o miză.

Mie îmi e foarte frică de insecte. Faptul că era plin de gândaci acolo era mai traumatizant decât faptul că nu aveam ușă la toaletă și oricând se putea întâmpla deschide ușa de la cameră și să fii văzută la toaletă de cei care vizitau celulele.

Mai degrabă traumatizant a fost faptul că am fost arestată odată cu Dorin Cocoș, cu Alin Cocoș. Noi am început relația exact cu 18 ani înainte. Deci am serbat 18 ani de relație în același loc, în arestul central, fiind și eu acolo, și el acolo, și Alin Cocoș”, povestește Elena Udrea.

Ea spune că arestul a fost mult mai greu în Costa Rica.

”Deja eram în altă situație. Lăsam acasă un copil de 10 zile, plecasem fără să știu când mă întorc, un copil care nu știa să mănânce lapte praf, rămăsese cu bunica, bunica văzuse un copil în urmă cu 44 de ani, când mă născuse pe mine, i-am lăsat pe stradă, mama, Adrian și copilul, neștiind când mă întorc.

A fost evident mult mai greu, cu totul altceva. M-a ajutat faptul că erau multe femei mame, care sufereau enorm, cu mulți copii acasă. În Costa Rica e interzis avortul așa că pe la 18-19 ani aveau câte 4 copii. Ți se rupea sufletul să îi vezi venind la vizitele de duminică, fiind smulși din brațele mamelor lor atunci când se termina perioada de vizită și cumva m-am gândit că nu sunt singură, că se întâmplă asta și altor femei și cumva m-a făcut să pot să rezist”.

Elena Udrea a spus, de asemenea, că nu i-a fost rușine să poarte cătușe.

”Pentru mine cătușele au fost simbolul luptei pe care o duceam. Am și spus asta, puteți să îmi puneți cătușele, dar nu mă puteți opri să spun adevărul despre voi. Am și spus că va veni o vreme când mă voi mândri și acum sunt bine cu faptul că am purtat cătușele”, a povestit ea.

Imagini din Penitenciarul Târgșor

Antena 3 a prezentat și imagini din Penitenciarul Târgșor, unde Elena Udrea ar putea ajuge să ispășească pedeapsa de peste 2.000 de zile de închisoare. Telefonul este singura legătură pe care deținutele o au cu exteriorul.

Închisoarea are 150.000 de metri pătrați, are și o mică bisericuță în curte, iar 30.000 de metri pătrați au toate spațiile de detenție.