Eurodeputații PSD acuză PNL că a votat împotriva prelungirii PNRR

Membrii Parlamentului European, în sala de plen a Parlamentului European. Sursa foto: Hepta

Eurodeputații PSD au anunțat, miercuri, că s-a votat în Parlamentul European un text pentru prelungirea PNRR-ului, astfel încăt „statele membre să poată utiliza integral fondurile europene disponibile și să finalizeze investițiile deja începute”. Totuși, social-democrații acuză PNL-ul că a votat împotrivă, subliniind că „România are nevoie de consecvență, nu de dublu standard”.

„Delegația PSD din Parlamentul European a votat în favoarea amendamentului care solicita Comisiei Europene să prezinte de urgență o propunere legislativă pentru prelungirea perioadei de implementare a Mecanismului de Redresare și Reziliență, astfel încât statele membre să poată utiliza integral fondurile europene disponibile și să finalizeze investițiile deja începute.

Textul solicita Comisiei Europene să prezinte, până la 31 august 2026, o propunere privind extinderea perioadei de implementare a Mecanismului, pentru a permite utilizarea integrală a finanțării disponibile. Totodată, amendamentul prevedea un rol activ al Băncii Europene de Investiții în asigurarea continuității și finalizării proiectelor după noul termen-limită, în situația în care acest sprijin s-ar fi dovedit necesar.

Finanțarea și asistența tehnică oferite de Banca Europeană de Investiții ar fi putut reprezenta un mecanism suplimentar de sprijin pentru proiectele aflate în derulare, astfel încât acestea să își atingă obiectivele economice și sociale și să nu fie afectate de constrângerile actualului calendar de implementare”, a transmis PSD într-un comunicat.

Astfel, PSD spune că PNL a votat împotrivă, subliniind că „România are nevoie de consecvență, nu de dublu standard”.

„Toți eurodeputații PSD au votat în favoarea amendamentului. În schimb, eurodeputații PNL, alături de alți membri ai Grupului PPE, au votat împotrivă, contribuind la respingerea acestuia.

Este greu de înțeles cum cei care, la București, vorbesc zilnic despre nevoia de a salva fiecare euro din PNRR votează la Bruxelles împotriva unei inițiative care susținea poziția Parlamentului European de extindere a perioadei de implementare. România are nevoie de consecvență, nu de dublu standard.

Prelungirea perioadei de implementare este importantă în contextul în care numeroase investiții finanțate prin PNRR se află încă în derulare, iar respectarea actualelor termene presupune riscul ca unele proiecte să nu poată fi finalizate și decontate integral. O extindere a calendarului ar oferi statelor membre timpul necesar pentru finalizarea investițiilor, îndeplinirea obiectivelor asumate și absorbția integrală a fondurilor europene alocate.

Delegația PSD din Parlamentul European a susținut constant identificarea unor soluții europene pentru flexibilizarea termenelor de implementare a PNRR, protejarea investițiilor aflate în derulare și evitarea pierderii fondurilor disponibile pentru România și pentru celelalte state membre.

Eurodeputații PSD vor continua să susțină, în cadrul Parlamentului European, toate demersurile care pot contribui la finalizarea proiectelor finanțate prin PNRR și la utilizarea integrală a resurselor europene alocate României”, au transmis eurodeputații PSD.

Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat marți că va transmite partidelor și grupurilor parlamentare și conducerilor celor două Camere propunerile pentru legile PNRR, astfel încât, în a doua jumătate a lunii iulie, acestea să poată fi discutate și adoptate în Parlament.

Bolojan spunea, pe 2 iulie, că fiecare proiect valorează „cel puțin 770 de milioane de euro, iar cea mai mare valoare este de 970 de milioane de euro”.

„Dacă aceste șase proiecte nu sunt adoptate, este vorba despre o sumă de peste 4 miliarde de euro pe care România nu o va putea absorbi”, a spus el.