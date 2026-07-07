Bolojan anunță partidele că le va trimite legile PNRR: "În a doua jumătate a lunii iulie să poată fi adoptate"

Ilie Bolojan, premierul demis al României. Sursa foto: Agerpres

Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat marți că va transmite partidelor și grupurilor parlamentare și conducerilor celor două Camere propunerile pentru legile PNRR, astfel încât, în a doua jumătate a lunii iulie, acestea să poată fi discutate și adoptate în Parlament.

Bolojan precizează că în lunile iulie și august, cel mai important proiect pentru România este absorbția fondurilor europene din PNRR și că România mai are de atras peste 4,5 miliarde de euro sub formă de granturi.

Din aceste fonduri sunt finanțate lucrările la Autostrada Moldovei, electrificarea liniilor de cale ferată, spitalele aflate în construcție, școlile și creșele, anveloparea blocurilor, precum și o bună parte dintre investițiile din orașele și comunele din întreaga țară, a precizat Bolojan.

Întrucât Guvernul nu mai poate recurge la procedura angajării răspunderii și nici la ordonanțe de urgență pentru adoptarea acestora, este necesară convocarea Parlamentului în sesiuni extraordinare, în perioada următoare, pentru dezbaterea și adoptarea acestor acte normative, potrivit premierului interimar.

Dintre reformele rămase, șase proiecte legislative sunt cele mai importante:

legea privind salarizarea unitară – valoare 770 milioane de euro;

legea privind incompatibilitățile - 770 milioane de euro;

legea privind recompensarea personalului Ministerului Finanțelor pentru îmbunătățirea colectării veniturilor la bugetul de stat -770 milioane de euro;

legea privind funcția publică - 770 milioane de euro;

legea privind Codul urbanismului - 972 milioane de euro;

legea privind decarbonizarea sectorului de încălzire și răcire - 972 milioane de euro.

Până la sfârșitul acestei săptămâni, vom încheia toate consultările cu Comisia Europeană și vom transmite grupurilor parlamentare, liderilor de partide și conducerilor celor două Camere propunerile de lege, astfel încât, în a doua jumătate a lunii iulie, acestea să poată fi discutate și adoptate.

În urmă cu cinci zile, Ilie Bolojan, a anunțat convocarea unor sesiuni parlamentare extraordinare la jumătatea lunii, pentru dezbaterea și votarea a "șase proiecte principale și încă trei proiecte secundare”, pentru a putea absorbi banii din PNRR aferenți fiecăruia.

Ilie Bolojan a mai precizat că parlamentarii vor putea vota online proiectele de legi în cazul sesiunii extraordinare.

În urmă cu șase zile, Sorin Grindeanu a adăugat că le-a transmis parlamentarilor PSD că ar putea fi chemați din vacanță oricând într-o sesiune extraordinară pentru a adopta proiectele de lege care vizează PNRR.

"Îl anunț pe premierul demis Bolojan că suntem aici la muncă și rămân deschis pentru a sprijini toate proiectele necesare ca România să atragă banii din PNRR. Îmi doresc ca și Senatul condus de PNL să iasă din pasivitate și să înțeleagă că, atunci când este vorba despre România, nu este cazul de jocuri politice. Nu voi ezita să convoc o sesiune extraordinară atunci când situația o va impune. PSD și-a anunțat parlamentarii să fie pregătiți pentru acest scenariu și să revină oricând în sesiune extraordinară."