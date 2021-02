Gabriela Firea: Cîțu nu are gata bugetul de stat. A mințit că îl va încheia rapid

Firea mai spune că proiectul de buget era așteptat la Parlament luni, odată cu începerea sesiunii parlamentare, iar cei de la guvernare arată "o lipsă crasă de respect faţă de români".

Firea: Cîţu nu are gata bugetul. A minţit că îl va încheia rapid şi îl va aduce în Parlament

"Ce-am spus s-a adeverit, din pacate! Cîtu nu are gata Bugetul de stat. A mintit ca il va incheia rapid si il va aduce in Parlament la inceputul sesiunii parlamentare. Sesiunea a inceput azi.

A inceput si Dl Cîtu sa se scuze. Sa acuze. Sa dea vina. Sa gaseasca "acarii pauni". Altii decat el care, poate a uitat, a fost ministru de Finante inainte de a ajunge premierul guvernului format din partidele care au pierdut alegerile.

Care au fost trimise de români acasa sau in opozitie, nicidecum la guvernare.

Si, daca tot s-au cocotat la putere prin manipulare, frauda si minciuna, macar sa munceasca pentru oameni. Sa vina cu rezultate, nu doar cu scuze.

Firea: Nu au scuza începătorilor, dar dovedesc o lipsă crasă de respect faţă de români

Cei de la PNL sunt de 1 an si 3 luni la guvernare iar cei de la USR - Plus au mai fost in guvernul Ciolos.

Deci, nu au scuza incepatorilor! Dar dovedesc o lipsa crasa de respect fata de români. Lasa ca merge si asa. Cred ei...", a scris senatorul PSD Gabriela Firea, luni, pe pagina de Facebook.