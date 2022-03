Florin Cîţu: "Rusia nu dă înapoi. Aceasta înseamnă că noi, România şi comunitatea internaţională, trebuie să facem mai mult acum"

”Rusia nu dă înapoi. Aceasta înseamnă că noi, România şi comunitatea internaţională, trebuie să facem mai mult acum. Asiguraţi-vă că toate sancţiunile sunt implementate, impuneţi altele noi şi sprijiniţi activ Ucraina”, a scris, marţi seară, pe Twitter, Florin Cîţu.

”O facem nu doar pentru Ucraina, ci şi pentru noi înşine”, a mai transmis liderul PNL.

RU is not backing down. This means that we, RO and the international community, need to do more NOW. Make sure ALL sanctions are implemented, impose new ones and actively support UA. We are doing it not just for UA but for ourselves also.