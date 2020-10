Numirea lui Florin Iordache, atacată la Curtea Constituţională de PNL şi USR

„Grupul parlamentar PNL va depune o sesizare la CCR referitoare la neconstituționalitatea alegerii domnului Florin Iordache, în fruntea Consiliului Legislativ. PNL are numărul necesar de semnături pentru atacul la CCR și dorim să venim în sprijinul colegilor de la USR, care nu au matematic numărul necesar de semnături. Nu am primit o solicitare scrisă sau verbală pentru semnături, motiv pentru care colegii juriști vor depune rapid sesizarea la CCR”, a transmis liderul deputaților liberali Florin Roman, într-un comunicat de presă.



Și grupurile parlamentare ale USR au anunțat, miercuri, că vor sesiza Curtea Constituțională pentru alegerea lui Florin Iordache la conducerea Consiliului Legislativ. Conform USR, candidații nu au întrunit numărul de voturi cerut de lege.



Atât PNL, cât şi USR invocă legea pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Legislativ:

"(2) Preşedintele Consiliului Legislativ şi preşedinţii de secţii se numesc prin votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor, reuniţi în şedinţa comună a celor două Camere ale Parlamentului, pe baza a câte trei propuneri ale birourilor permanente pentru fiecare funcţie, cu avizul comisiilor juridice reunite. Aceştia îşi exercită atribuţiile de la data depunerii, în mod individual, a jurământului prevăzut la alin. (3) în faţa preşedinţilor celor două Camere".



Aparent, din interpretarea articolului de lege reiese că pentru numirea în funcţia de preşedinte al Consiliului Legislativ este nevoie de o majoritate absolută, adică de votul a cel puţin 50% plus 1 din numărul total al deputaţilor şi senatorilor, nu doar de votul majorităţii parlamentarilor prezenţi.

Florin Iordache a fost votat de 185 de parlamentari, în vreme ce majoritatea absolută este de 233 de parlamentari.