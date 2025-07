Florin Jianu critică majorarea taxelor și impozitelor: ”Nu aveam nevoie de acest șoc, care va însemna stagnare sau scădere a economiei”

Jianu avertizează că actualele măsuri fiscale nu doar că nu sprijină economia, ci o pot bloca. Foto: Antena 3 CNN

Florin Jianu, Președinte de onoare al Consiliului Național al IMM-urilor din România, avertizează că actualele măsuri fiscale nu doar că nu sprijină economia, ci o pot bloca. Fostul ministru al Mediului de Afaceri susține că majorările de taxe vin fără un plan coerent de stimulare și fără consultare reală cu mediul de afaceri.

„Să știți că, în primul rând, atunci când am făcut acest pas, l-am făcut conștient că voi reprezenta în continuare mediul de afaceri. Am și spus atunci că voi reprezenta în continuare întreprinderile mici și mijlocii. Asta mi-aș dori, în general: oameni care au construit în zona profesională să facă acest pas, pentru a-și reprezenta de fapt breslele din care provin.”

”Filmele astea le-am mai văzut”

Jianu atrage atenția că România trece din nou printr-un scenariu deja cunoscut: măsuri fiscale luate peste noapte, fără o viziune clară asupra efectelor pe termen lung.

„Ca reprezentant al mediului de afaceri de 20 de ani, filmele astea le-am mai văzut. Vine partea asta de măriri de taxe și impozite, cu promisiunea că vor urma și alte pachete – pe care încă nu le știm. Eu aș fi început cu pachetele 2 și 3 – cele care înseamnă stimulare, simplificare, debirocratizare și, mai presus de toate, eficientizarea cheltuielilor.”

„Niciuna dintre măsurile acestui pachet nu stimulează economia”

Criticile sale merg și mai departe: măsurile actuale nu doar că nu ajută economia, dar nici nu combat problemele reale, cum ar fi evaziunea fiscală sau ineficiența ANAF.

„Niciuna dintre măsurile acestui pachet nu stimulează economia. Niciuna nu stimulează economia curată, să spunem așa. Ba din contră, stimulează de fapt să mergi în zona gri sau în evaziune fiscală.”

„De doi ani, prin Carta Albă a IMM-urilor, antreprenorii spun că avem o problemă sistemică cu concurența neloială. Și statul nu face nimic. Spunem: da, recunoaștem că există o problemă a colectării. Dar nu vedem niciun fel de schimbare. Nu vedem eficientizare. Nu vedem o reorganizare a ANAF-ului care să aducă bani în plus la buget. 40 de miliarde de lei din TVA necolectat. Ce facem cu asta?”

„Economia gâfâia deja. Nu aveam nevoie, de fapt, de acest șoc”

Jianu susține că soluțiile trebuie să vină prin stimulente, nu prin sancțiuni sau poveri suplimentare:

„Găsește o modalitate! Vino din parea Ministerului de Finanțe și propune public, vino și spune: cine își plătește TVA-ul până la termen are o deducere de 10%. Sau cine își plătește impozitul pe profit primește un beneficiu. Nu am înțeles această abordare. Au stat o lună de zile să se creeze guvernul și cu partenerii sociali s-a discutat o zi.”

În paralel, alte state europene vin cu măsuri diametral opuse. Germania, de exemplu, scade fiscalitatea și stimulează investițiile.

„Germania a venit luna trecută cu un pachet stimulativ, care merge pe trei direcții: unu – stimularea investițiilor, cu deduceri suplimentare pentru cei care investesc; doi – scăderea fiscalității, în fiecare an cu un punct procentual; trei – stimularea inovării, a cercetării, a noii economii. Adică exact invers decât ce facem noi. Noi am crescut impozitul pe dividende de la 10 la 16%. Ei îl scad de la 15, cu câte un punct pe an, până la 10%.”

Impactul acestor măsuri este deja vizibil în economie:

„Economia gâfâia deja. Nu aveam nevoie, de fapt, de acest șoc, care va însemna cu siguranță o stagnare, dacă nu o scădere în perioada următoare. Ne uităm pe indicatorii macroeconomici. TVA-ul colectat anul trecut a crescut cu numai 3% față de anul anterior. Asta arată că economia nu mai merge, nici consumul nu mai e la același nivel. ANAF-ul nu a făcut mare lucru. Iar economia la negru crește. Dacă te uiți, îți dai seama de niște lucruri.

„Anul trecut am avut mai multe firme care s-au închis decât cele care s-au deschis”

Or, nu e o dovadă de eficiență să mărești taxele. Oricine poate să facă asta. Dar consecințele vor fi dramatice, mai ales pentru IMM-uri, care oricum n-o duceau bine.”

Situația devine cu atât mai îngrijorătoare, cu cât numărul firmelor care se închid continuă să crească.

„Anul trecut am avut mai multe firme care s-au închis decât cele care s-au deschis – cu vreo 33.000 mai multe. Asta e extrem de îngrijorător pentru antreprenoriatul mic românesc.”

În final, Jianu spune că România are nevoie de un plan coerent, de o viziune reală pentru economia viitorului:

„Cred că ce avem nevoie, dacă tot vorbim de România 3.0, e să ne uităm serios la cum arată economia României în următorii ani. Să avem capacitatea de a interpreta datele, pentru că se pare că le avem, ne uităm la ele, dar nu schimbăm nimic.”