Florin Manole anunţă amenzi de 540.000 de euro pentru munca "la negru", în primele zile din 2026: "Continuăm să protejăm angajații"

Ministrul Muncii, Florin Manole. Foto: Agerpres

Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat, vineri, că "încă din primele săptămâni ale noului an, Inspecția Muncii a fost pe teren, cu peste 2.200 de controale făcute în toată țara". În urma acestor verificări, au fost acordate amenzi de 540.000 de euro în zona Relațiilor de Muncă, cu accent pe munca la negru, deşi, susţine Manole, "în multe cazuri inspectorii au ales și avertismentul". De asemenea, au fost acordate sancţiuni de aproximativ 116.000 de euro pentru deficienţe găsite în zona de Securitate și Sănătate în Muncă.

"Mă interesează să continuăm să protejăm angajații, să le fie respectate drepturile. Dar trebuie spus că în multe cazuri inspectorii au ales și avertismentul, pentru că rolul nostru nu este doar să sancționăm, ci să îndreptăm lucrurile și să prevenim abaterile. Vom continua controalele și dialogul cu angajatorii, pentru ca protecția celor care muncesc să fie o regulă aplicată zi de zi", a transmis Manole.

"Inspecția Muncii a desfășurat, în perioada 12 – 16 ianuarie 2026, o serie de acțiuni de monitorizare și control menite să asigure respectarea standardelor legale în domeniul relațiilor de muncă (RM) și al securității și sănătății în muncă (SSM). Obiectivul principal al acestora este sprijinirea angajatorilor în menținerea unui mediu de lucru corect și sigur pentru toți angajații.

În cadrul activității din această săptămână, inspectorii de muncă au efectuat 2.216 controale, dintre care 1.310 au vizat Relațiile de Muncă și 906 Securitatea și Sănătatea în Muncă. În urma dialogului cu angajatorii și a verificărilor din teren, au fost dispuse 2.714 măsuri de remediere (1.691 în domeniul RM și 1.023 în domeniul SSM), oferind astfel un parcurs clar pentru intrarea în deplină conformitate cu legea", conform comunicatului de la Ministerul Muncii.

"În cadrul acțiunilor de verificare și control au fost aplicate 1.459 de sancțiuni. Dintre acestea, o pondere importantă au avut-o avertismentele, respectiv 1.032 (246 în RM și 786 în SSM), instrumente utilizate pentru a atrage atenția asupra necesității corectării deficiențelor. Valoarea amenzilor aplicate a însumat 3.271.000 de lei, cea mai mare parte a acestora fiind direcționată către zona Relațiilor de Muncă - 2.691.500 lei, adică aproximativ 540.000 de euro.

Un punct central al activității de control a fost identificarea situațiilor de muncă nedeclarată, fiind depistate 130 de persoane. Inspecția Muncii reamintește că legalizarea raporturilor de muncă este esențială pentru protecția socială a lucrătorilor.

Printre principalele aspecte unde s-a recomandat o atenție sporită în domeniul SSM se numără:

-instruirea personalului: adaptarea procesului de instruire la specificul riscurilor;

-echipamentele de protecție: asigurarea și utilizarea corectă a acestora în funcție de riscurile identificate;

-managementul substanțelor periculoase: necesitatea notificării agenților chimici și punerea la dispoziție a fișelor de securitate;

-prevenția medicală: importanța efectuării controlului medical periodic;

-actualizarea documentației: revizuirea instrucțiunilor și efectuarea verificărilor tehnice periodice ale echipamentelor.

“Prin aceste acțiuni, Inspecția Muncii își reafirmă rolul de garant al respectării drepturilor angajaților și de partener al angajatorilor care doresc să construiască un climat de muncă bazat pe responsabilitate și siguranță”, a declarat inspectorul general de stat adjunct, Mihai Uca.