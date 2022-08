Gabriela Firea: ”În România, serbăm astăzi un sfert din populație. La mulți ani!”

“Dacă ești tânăr și talentat, este ca și cum ai avea aripi” - Haruki Murakami

La mulți ani, tinerilor! Azi este ziua voastră, a tuturor tinerilor din lume. Din 1999 încoace, în fiecare zi de 12 August sărbătorim Ziua Internațională a Tineretului.

Vă prețuiesc și vă sprijin pentru că știu că fără voi nu putem aduce schimbarea. Țin cont de părerile voastre și am luat decizii după ce v-am consultat.

Împreună am reușit una dintre cele mai mari realizări, aprobarea Legii Tinerilor. În sfârșit, există un document care îi apară și sprijină pe tineri, dar care obligă și autoritățile să le acorde acestora importanța cuvenită. Tot împreună vom reuși realizarea Strategiei naționale a tinerilor.

Am aprobat deja două proiecte majore: Family Start - ajutorul financiar, sub forma unui credit garantat de stat, pentru familiile la început de drum și Student Invest - ajutorul financiar, sub forma unui credit garantat de stat, pentru studenții din România.

Mă bucur să anunț și primele rezultatele în cadrul Concursului Național de Proiecte pentru Tineri și Studențești. Au fost înscrise în concurs 53 de proiecte pentru tineri și 36 de proiecte pentru studenți. Cele mai bune vor primi finanțare din partea ministerului.

În România, serbăm astăzi un sfert din populație pentru că avem peste 5,5 milioane de tineri, între 14 și 35 de ani, potrivit ultimelor date statistice”, scrie Gabriela Firea pe o rețea socială.