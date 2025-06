George Simion le cere moldovenilor să voteze cu partidele pro-ruse la alegerile din septembrie

În timp ce Președintele Nicușor Dan se află într-o vizită de stat în Moldova, liderul AUR, George Simion, liderul AUR, îndeamnă alegătorii moldoveni să voteze cu partidele pro-ruse la alegerile parlamentare din septembrie, pentru a învinge partidele pro-Europene care o susțin pe Președinta Maia Sandu. Simion are o interdicție pe 5 ani de a intra în Moldova, fiind considerat un factor de risc la adresa stabilității țării.

„Toți agenții lui Soros și așa-zișii proeuropeni de la Chișinău trebuie să plătească electoral pentru furtul alegerilor din România. În 28 septembrie avem nevoie de 100.000 de voturi pentru ca Maia Sandu să piardă alegerile parlamentare”, a scris George Simion, marți, pe X.

În finalul mesajului, Simion îi roagă pe "toți cetățenii moldoveni care iubesc România" să completeze un formular în care să declare "Sunt cetățean al R. Moldova" sau "Sunt un cetățean al R. Moldova", și să își dea numărul de telefon pentru a fi contactați de AUR, fără a oferi explicații suplimentare.

